4 факта о навозе, которые надо знать каждому огороднику: возможно, вы годами ошибались

Навоз считается одним из самых ценных органических удобрений, однако вокруг него существует много заблуждений. Многие дачники до сих пор верят в запрет использования определенных видов навоза или боятся заразить грядки паразитами.

Можно ли использовать свиной навоз?

Свиной навоз считается непригодным для грядок из-за риска заражения паразитами. Но это справедливо лишь для свежего навоза, который не прошел термическую обработку или длительное компостирование.

На самом деле, после трехлетнего вызревания он становится безопасным и очень питательным. Его можно использовать под плодовые деревья, декоративные кусты и даже на цветниках. Главное - не вносить его под овощи и клубнику, контактирующие с почвой.

Если выдержать все условия, свиной навоз ничем не хуже коровьего. А в плодородии он даже превосходит многие другие удобрения.

Можно ли вносить в почву свежий навоз?

Миф о том, что навоз нельзя вносить свежим, отчасти правдив. Но существуют так называемые "горячие" виды навоза - например, конский, который быстро разлагается и хорошо согревает землю. Его часто используют для теплых грядок ранней весной.

А вот "холодный" коровий или свиной навоз лучше выдержать хотя бы год. Еще менее агрессивен - кроличий навоз: его можно использовать свежим, если животные питались травой, а не комбикормом. Здесь все зависит от типа и качества навоза. Даже "сырой" навоз может быть полезным, если знать, когда и где его применять.

Конский навоз можно вносить в почву даже свежим (фото: Pexels.com)

Можно ли использовать собачьи фекалии?

Этот вид органики имеет плохую репутацию, но это не значит, что его нельзя использовать. Да, его не рекомендуют класть в общий компост для грядок с овощами. Но в отдельном компосте для декоративных растений или деревьев - почему бы и нет?

Если выдержать собачий помет хотя бы два года в специальной куче, с добавлением травяной массы, почвы и торфа, он полностью разлагается. По желанию можно добавить микробиологические препараты для ускорения процесса.

Через год-полтора он превращается в обычный перегной. Главное - соблюдать гигиену и не использовать его под съедобные культуры.

Чем отличаются разные виды навоза?

Часто считают, что один вид навоза лучше другого, но это не совсем так. Все они содержат основные элементы - азот, фосфор, калий, - но отличаются скоростью разложения.

Конский навоз работает быстро, поэтому его ценят за мгновенный эффект.

навоз работает быстро, поэтому его ценят за мгновенный эффект. Кроличий - менее агрессивный, поэтому хорошо подходит для чувствительных культур.

- менее агрессивный, поэтому хорошо подходит для чувствительных культур. Свиной и коровий навоз имеют сходный состав, и лишь кислотность немного разнится.

Правильное использование важнее выбора вида.