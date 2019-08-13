Зажарить і заллє: синоптики попереджають про небезпечну погоди

Погода в Україні у середу, 14 серпня, очікується складною в більшості областей країни. Частина України опиниться в зоні сухої та спекотної погоди, а частину – заллє сильними дощами з грозами і градом.

Погода на сході України 14 серпня очікується суха і сонячна, опади не прогнозуються. Нічна температура повітря в регіоні складе +15 +17 градусів, вдень буде спекотно, від +31 до +33 градусів.

На півдні без дощів, сонячно і дуже спекотно. Вночі очікується від +18 до +21 градуса. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +32 +34 градусів. У Криму сонячно і сухо, вночі +16 +18 градусів, вдень прогріється до +29 +31 градуса.

Північні області накриє сильними короткочасними дощами та грозами. Вночі в регіоні +16 +18 градусів, удень очікується підвищення температури до +29 +31 градуса.

Західні області опиняться в зоні сильної негоди. Синоптики прогнозують дощі, зливи, місцями сильні грози з градом. Нічна температура в регіоні буде коливатися від +15 до +19 градусів, вдень буде прохолодно, +21 +23 градуси, спека збережеться тільки на Закарпатті та на території Чернівецької, Хмельницької та Вінницької областей – там синоптики прогнозують +27 +32 градуси.

В центральній частині України буде сухо і сонячно, опади не прогнозуються. Нічна температура повітря складе +18 +20 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть +30 +33 градуси.

У Києві 14 серпня очікується короткочасний дощ з грозою. Вночі температура коливатиметься від +19 до +21 градуса, вдень очікується +30 +32 градуси.

Погода в Україні 14 серпня

Синоптик Наталка Діденко попередила, що на столицю України вже насуваються зливи, шквали, гроза і град.

"Серйозні атмосферні заявки на дощ, грози, шквали та град - вже недалеко від Києва. Враховуючи значні температурні контрасти – будьте дуже уважними, може бути мамадорогая. Як тільки загримить, закрийте вікна і, якщо ви на вулиці, перечекайте негоду в найближчому приміщенні. Автомобіль відкотіть від старого дерева або білборда", - дала свої рекомендації Діденко.

Карта погоди

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптик попередила про суттєве зниження температури в Києві.

А також розповідали про те, що синоптики попереджають про погіршення погоди.