Погодний апокаліпсис: які області України опиняться у великій небезпеці

Погода в Україні 13 серпня (Колаж РБК-Україна)

В Києві 13 серпня стовпчики термометрів піднімуться до +33 градусів

Погода в Україні у вівторок, 13 серпня, буде несприятливою практично у всіх областях країни. Південь, Схід і Центр будуть страждати від високої температури повітря, а на Півночі та Заході до спеки додадуться сильні грози, зливи та місцями можливий град.

На сході України 13 серпня буде сухо, опади не прогнозуються. Нічна температура повітря становитиме +12 +14 градусів, а вдень повітря прогріється до +29 +32 градусів.

На півдні країни буде сонячно і сухо, без опадів. Вночі в регіоні очікується від +20 до +22 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +30 +32 градуси. У Криму опади не прогнозуються, буде сонячно та сухо. Вночі +20 +22 градуси, вдень повітря нагріється до +29 +31 градус.

Північні області захопить циклон – там синоптики прогнозують сильні дощі та грози. Нічна температура повітря складе +16 +18 градусів, удень очікується підвищення температури до +30 +32 градусів.

Найскладніша синоптична ситуація очікується на Заході України. У регіоні очікується висока температура повітря, сильні зливові дощі, грози та посилення вітру до штормових значень. Вночі +16 +18 градусів, вдень від +29 до +32 градусів.

В центральній частині України буде спекотно, проте без опадів. Вночі +16 +18 градусів, удень повітря прогріється до +30 +32 градусів.

У Києві 13 серпня очікується найвища температура повітря, вдень до +33 градусів. У вівторок буде сонячно та сухо. Вночі очікується +17 +19 градусів.

Карта погоди на 13 серпня

"За інформацією Укргідрометцентру, 13-14 серпня у західних, північних та Вінницькій областях очікуються грози, місцями град і шквали 15-20 м/с. Вдень 13 серпня і протягом доби 14 серпня на заході країни значні дощі, в окремих районах шквали 25-28 м/с. 14 серпня в західних областях зниження денної температури до +20 +25 градусів", - йдеться в офіційному попередженні.

Крім того, за даними Severe Weather Europe, над Україною виникла загроза найпотужніших штормів. Негода торкнеться ряду європейських країн – схід Франції, північ Італії, Швейцарії, частина Австрії, Чехії, Словаччини, Польщі та Білорусі.

Скріншот карти (severe-weather.eu)

В Україні штормова погода очікується у північно-західних областях – Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Житомирській та частині Рівненської областей.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптик повідомила, коли в Україні різко похолодає.

А також розповідали про те, що в Україні оголошено штормове попередження.