Зайцева може вийти з в'язниці достроково: у справі про смертельну ДТП у Харкові новий поворот

Винуватиця смертельної ДТП у Харкові Олена Зайцева може вийти з в'язниці раніше терміну. Вона може подати клопотання про умовно-дострокове звільнення, відбувши тільки половину призначеного терміну.

Про це заявила потерпіла в ДТП у 2017 році Оксана Євтєєва в ефірі програми " Право на владу "на телеканалі" 1 + 1".

Обидва винуватці смертельної аварії, Олена Зайцева і Геннадій Дронов були засуджені на 10 років позбавлення волі.

З їхньої вини в центрі Харкова сталася страшна ДТП, в якій загинуло шестеро людей і ще п'ятеро отримали пошкодження.

Оксана Євтєєва втратила в ДТП чоловіка і сестру. Вона припускає, що після закінчення 5-річного терміну (половини) Дронов і Зайцева планують подати клопотання про умовно-дострокове звільнення.

"Цього року вони навіть дали інтерв'ю. Розповідали, як вона сидить, що вона дуже зразково поводиться, "краща ув'язнена". Я перебільшую, звичайно, однак...звичайно, я з жахом чекаю, що може бути", - розповіла Євтєєва.

Вона додала, що від Зайцевої та Дронова постраждалим приходять на банківські рахунки мізерні суми компенсації – 50-70 гривень на місяць.

"Вони працюють в колонії – і приходять на банківський рахунок від їх зарплати 50-70 гривень. Це єдині гроші. Щомісяця. Цього року більше, ніж минулого. Напевно, почали працювати, готуються до того, щоб вийти, отримати умовно-дострокове", - повідомила постраждала.