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Зайцева может выйти из тюрьмы досрочно: в деле о смертельном ДТП в Харькове новый поворот

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Пятница 05 ноября 2021 10:09
Зайцева может выйти из тюрьмы досрочно: в деле о смертельном ДТП в Харькове новый поворот Алена Зайцева может выйти из тюрьмы досрочно (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Виновница смертельного ДТП в Харькове Алена Зайцева может выйти из тюрьмы раньше срока. Она может подать ходатайство об условно-досрочном увольнении, отбыв только половину назначенного срока.

Об этом заявила потерпевшая в ДТП в 2017 году Оксана Евтеева в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1".

Оба виновника смертельной аварии, Елена Зайцева и Геннадий Дронов были осуждены на 10 лет лишения свободы.

По их вине в центре Харькова произошло страшное ДТП, в котором погибло шесть человек и еще пятеро получили повреждения.

Оксана Евтеева потеряла в ДТП мужа и сестру. Она предполагает, что после истечения 5-летнего срока (половины) Дронов и Зайцева планируют подать ходатайство об условно-досрочном увольнении.

"В этом году они даже дали интервью. Рассказывали, как она сидит, что она очень образцово ведет себя, "лучшая заключенная". Я утрирую, конечно, однако…Конечно, я с ужасом жду, что может быть",- рассказала Евтеева.

Она добавила, что от Зайцевой и Дронова пострадавшим приходят на банковские счета мизерные суммы компенсации – 50-70 гривен в месяц.

"Они работают в колонии – и приходят на банковский счет от их зарплаты 50-70 гривен. Это единственные деньги. Ежемесячно. В этом году больше, чем в прошлом. Наверное, начали работать, готовятся к тому, чтобы выйти, получить условно-досрочное", - сообщила пострадавшая.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове 16-летний парень на бешеной скорости в ДТП убил людей.

А также рассказывали о том, что появились данные о том, сколько Зайцева платит пострадавшим в ДТП.

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