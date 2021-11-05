Зайцева может выйти из тюрьмы досрочно: в деле о смертельном ДТП в Харькове новый поворот

Виновница смертельного ДТП в Харькове Алена Зайцева может выйти из тюрьмы раньше срока. Она может подать ходатайство об условно-досрочном увольнении, отбыв только половину назначенного срока.

Об этом заявила потерпевшая в ДТП в 2017 году Оксана Евтеева в эфире программы " Право на владу " на телеканале "1+1".

Оба виновника смертельной аварии, Елена Зайцева и Геннадий Дронов были осуждены на 10 лет лишения свободы.

По их вине в центре Харькова произошло страшное ДТП, в котором погибло шесть человек и еще пятеро получили повреждения.

Оксана Евтеева потеряла в ДТП мужа и сестру. Она предполагает, что после истечения 5-летнего срока (половины) Дронов и Зайцева планируют подать ходатайство об условно-досрочном увольнении.

"В этом году они даже дали интервью. Рассказывали, как она сидит, что она очень образцово ведет себя, "лучшая заключенная". Я утрирую, конечно, однако…Конечно, я с ужасом жду, что может быть",- рассказала Евтеева.

Она добавила, что от Зайцевой и Дронова пострадавшим приходят на банковские счета мизерные суммы компенсации – 50-70 гривен в месяц.

"Они работают в колонии – и приходят на банковский счет от их зарплаты 50-70 гривен. Это единственные деньги. Ежемесячно. В этом году больше, чем в прошлом. Наверное, начали работать, готовятся к тому, чтобы выйти, получить условно-досрочное", - сообщила пострадавшая.