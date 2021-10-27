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У Харкові 16-річний хлопець на шаленій швидкості в ДТП вбив людей: як до цього веселився "мажор"

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Харків, Середа 27 жовтня 2021 08:49
У Харкові 16-річний хлопець на шаленій швидкості в ДТП вбив людей: як до цього веселився "мажор" У Харкові "мажор" влаштував масштабну ДТП (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Харкові 16-річний хлопець на Infinity грубо порушив ПДР і влаштував масштабну аварію. Автомобіль неповнолітнього на величезній швидкості виїхав на перехрестя на червоне світло і зіткнувся з іншою машиною, водій якої загинув.

Про це повідомляє Костянтин Андріюк на своїй сторінці в Facebook.

Як трапилася аварія

16-річний водій на Infinity зі швидкістю 100 кілометрів на годину порушив правила і в результаті загинуло дві людини - одна з машини, в яку він врізався, інша людина - з його ж авто. Дві людини госпіталізовані.

Відео страшного моменту можна переглянути за посиланням.

Винуватець ДТП вже неодноразово "світився"

16-річний "герой" вже неодноразово помічений у своїх неадекватних витівках. Як пише Костянтин Андріюк, він постійно викладав у соцмережі свої пригоди, а саме порушення ПДР. На одному з відео його зупиняє поліція, але він матом посилає патрульного.

Також повідомляється, що у хлопця в 14 років був конфлікт з жінкою, потім він дістав пневмат і вистрілив в неї. Далі направив ствол у бік її дитини. У своєму Instagram він постійно публікує відео, як їздить по "зустрічній" і на червоне світло.

"Винуватець ДТП - яскравий представник "золотої молоді" Харкова. 2005 року народження. Летів з корешами на червоне світло зі швидкістю більше 100 км/год", - пишуть про хлопця в соцмережах.

А ось скріншоти з соцмережі, які говорять самі за себе.

У Харкові 16-річний хлопець на шаленій швидкості в ДТП вбив людей: як до цього веселився &quot;мажор&quot;У Харкові 16-річний хлопець на шаленій швидкості в ДТП вбив людей: як до цього веселився &quot;мажор&quot;

Перші фото винуватця ДТП

На сторінці "Харків 1654" у Facebook вже з'явилися перші фото винуватця страшної аварії. Також пишуть, що його батьки відразу після ДТП подали заяву про викрадення автомобіля і намагаються "відмазати" сина.

У Харкові 16-річний хлопець на шаленій швидкості в ДТП вбив людей: як до цього веселився &quot;мажор&quot;У Харкові 16-річний хлопець на шаленій швидкості в ДТП вбив людей: як до цього веселився &quot;мажор&quot;Винуватець ДТП (фото: facebook.com/kharkiv1654)

Як ми раніше писали, стало відомо, скільки Зайцева заплатила постраждалим у ДТП.

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