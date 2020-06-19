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Стало відомо, скільки Зайцева заплатила постраждалим в ДТП: сума жахає

STYLERЖиття    19.06.2020 - 14:14
Стало відомо, скільки Зайцева заплатила постраждалим в ДТП: сума жахає
Олена Зайцева зараз відбуває покарання (колаж РБК-Україна)

Потерпілим у ДТП з Зайцевою надійшли перші компенсації

Адвокат двох постраждалих в жахливій аварії у Харкові Лариса Матвєєва розповіла, скільки її клієнти отримали компенсації від Олени Зайцевої. За словами правозахисниці, зараз на їх рахунки надійшло близько 30 гривень.

"Від Зайцевої нещодавно надійшли перші платежі. Двом постраждалим надійшли платежі сумами трохи більше 30 грн. Ніхто не вважає, що ув'язнення на 10 років є справедливим покаранням для Зайцевої в цій ситуації. Ніхто не вірить у її каяття і в те, що вона шкодує, що вона буде проводити своє життя в бажанні адекватно вибачитись перед потерпілими", – розповіла "Сьогодні" Лариса Матвєєва.

Адвокат постраждалих повідомила, що бачила фото на яких Олена Зайцева нібито засмагає на сонці, відбуваючи покарання у в'язниці, але свою думку правозахисниця з цього приводу не озвучила.

Олена Зайцева, яка була визнана винною у скоєнні смертельної ДТП у Харкові відбуває покарання у Покровському виправному центрі № 79.

Зайцевій та Дронову ще залишилося відбувати покарання 8 років.

Геннадій Дронов відбуває покарання в ГУ "Крюківська виправна колонія № 29" у Полтавській області.

Як ми раніше повідомляли, Олену Зайцеву сфотографували під час засмаги за гратами.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України Алена Зайцева
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