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Заява Ротаня - фейк: скандал з ПриватБанком отримав продовження

Неділя 18 жовтня 2020 10:33
Заява Ротаня - фейк: скандал з ПриватБанком отримав продовження
ПриватБанк відреагував на новий скандал (фото: РБК-Україна)
Автор: Styler

ПриватБанк відреагував на заяву Руслана Ротаня про зникнення грошей

У ПриватБанку відреагували на заяву екс-футболіста, а нині тренера молодіжної збірної України Руслана Ротаня, який напередодні розповів, що з його комірки у фінустанові зникли гроші. Сталося це, за словами відомого спортсмена, після обшуку, який влаштували співробітники Державної фіскальної служби.

Представники ж банку кажуть: заява Руслана Ротаня про зникнення грошей в ПриватБанку - фейк.

"ПриватБанк працює виключно в рамках чинного законодавства, і виконав постанову суду про проведення слідчих дій відносно сейфової скриньки, при цьому, в постанові суду не були вказані дані власника, а тільки номер скриньки депозитарію банку", - повідомили Styler у прес-службі фінансової установи.

Слідчі дії проходили ще 17 вересня відповідно до процесуальних норм, на період проведення дій відділення було оточено силовиками і не обслуговувало клієнтів.

"Відкриття сейфової скриньки проводилося з веденням відеозапису, із складенням опису вмісту, більш того - у скриньці знаходився листок обліку приходу і витрати грошей, і залишок у ній збігався з тим, що було вилучено і внесено до опису правоохоронцями", - додали у ПриватБанку.

Раніше ми писали, як нещодавно у Львові банкомат ПриватБанку видав пенсіонерки сувенірні гроші.

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