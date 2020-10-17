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ПриватБанк вляпався у гучний скандал: Ротань заявив про крадіжку грошей

Київ, Субота 17 жовтня 2020 22:41
ПриватБанк вляпався у гучний скандал: Ротань заявив про крадіжку грошей
Відділення ПриватБанку (фото: РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Головний тренер молодіжки Руслан Ротань розповів про зникнення його заощаджень в Приватбанку

ПриватБанк потрапив у гучний скандал через зникнення грошей головного тренера молодіжної збірної України Руслана Ротаня з комірки фінустанови після обшуку, який влаштували співробітники Державної фіскальної служби.

Відомий футболіст зазначив, що дізнався про відкриття його банківської скриньки та вилучення заощаджень випадково тільки на наступний день. Про це 17 жовтня Ротань розповів у своєму Instagram.

Спортсмен обурюється, що співробітники Приватбанку і ДФС не спромоглися його поінформувати про ситуацію.

"Я завжди думав, що якщо ти чесно заробив свої гроші, тобі нема чого боятися приходу правоохоронних органів. На жаль, я помилявся", - йдеться в публікації.

Виявилося, що кошти співробітники фіскальної служби в Києві забрали вчора в рамках кримінального провадження, хоча воно не має до спортсмена жодного відношення.

"В результаті третина вилучених грошей "випарувалася" і не потрапила в протокол вилучення", - пише Ротань.

Через деякий час гроші вдалося повернути, але не всі.

"А решта... в ДБР йде кримінальне розслідування (номер 62020100000001979) і я сподіваюся винних знайдуть", - написав головний тренер молодіжки.

Ротань зазначив, що дуже розчарований ПриватБанком і навіть звинуватив установу в причетності до крадіжки його заощаджень.

"Ви не цінуєте своїх клієнтів. Впевнений, що пограбувати мене без прямого сприяння ваших співробітників було неможливо!" - обурюється він.

ПриватБанк вляпався у гучний скандал: Ротань заявив про крадіжку грошей

Руслан Ротань (фото: instagram.com/rotan_ruslan29)

Раніше повідомлялося, що ПриватБанк потрапив у гучний скандал через зняття з картки клієнта 20 тисяч.

Також ми писали про те, що нещодавно у Львові банкомат ПриватБанку видав пенсіонерки сувенірні гроші.

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