Без перерыва на декрет. Как совмещать беременность и успешный бизнес в Украине

Ты можешь быть председателем крупного предприятия, фрилансером с собственной командой, руководителем отдела или владелицей стартапа - в любом случае я советую заранее подготовиться к тому, чтобы стать мамой. Чтобы не только сохранить карьеру и свое дело, но и продолжить ее развивать и во время беременности, а затем, заботясь о ребенке.

Я родила двух дочерей без перерыва на декретный отпуск. Свою первую беременность я встретила, будучи руководителем предприятия с примерно 60 работниками. Возможно, твое дело больше или мельче. Но, если у тебя есть сотрудники, подрядчики, клиенты, стейкхолдеры, необходимо, чтобы они были готовы подстраховать тебя в любой момент, когда это тебе понадобится.

Самое важное, на что я советую обратить внимание, - лояльность.

Каждый человек, оказывающий большее или меньшее влияние на твой успех, должен быть тебе предан и действовать в твоих интересах. Лояльность не формируется за один день, обычно на это требуется минимум полгода.

На то, чтобы вырастить сильных специалистов, способных подхватить управление самыми важными процессами, когда ты будешь не в состоянии заниматься работой, обычно уходит около двух лет. Поэтому я и говорю, что беременность - серьезный проект, к которому нужно заранее готовиться.

Конечно, ты можешь сказать, что мир ускоряется. Часть работы удается прописать и зафиксировать в виде скриптов/сценариев, часть - автоматизировать, переложить на роботов, что довольно надежно и удобно. Однако без участия других людей, преданных тебе, не обойтись. Не жди, что преданность возникнет сама по себе. Лучше вложись в нее - и создай круг людей, которым ты сможешь доверять.

Итак, если ты планируешь беременность, стоит заранее подготовить людей, которые будут частично, а иногда и полностью подменять тебя в моменты, когда все внимание будет направлено на семью. В идеале каждый человек, с которым ты связана по работе, должен тебя уважать, в первую очередь - как личность, а уже потом - как лидера.

Почему так? Потому что, когда в тебе видят только руководителя, пусть даже прекрасного, будут ли люди готовы понять тебя и поддержать, когда ты не можешь поднять трубку, потому что укладываешь ребенка спать? Зачем им проявлять в нерабочем ключе, человеческое понимание и поддержку? Если тебя не уважают как человека, если у вас разные взгляды на жизнь и ценности, то очень вероятно, что ваше сотрудничество принесет разочарование и взаимные претензии. Это не то, что нам нужно.

Новость о беременности нельзя преподносить как сложность и личную проблему, из-за которой ты собираешься загрузить всех дополнительной работой.

Сделай наоборот! Сотрудники должны понимать: руководитель ждет малыша. Это - ее новый проект. Она не сможет участвовать в текущей деятельности настолько полно, как раньше, поэтому для нас открываются возможности карьерного роста. Наш руководитель будет развиваться - как личность и мама. А мы будем расти вместе с ней - как профессионалы. Получается, что беременность шефа - лучшее, что могло случиться с предприятием.

Лояльность команды, без которой не обойтись, нельзя купить за деньги, но финансово ее можно укрепить. Да, я подняла зарплату тем сотрудникам, кто во время моего декрета стал работать больше и решать более сложные задачи, - думаю, решение было справедливым. Но не деньги заставляют их принимать взвешенные решения в мое отсутствие и действовать со всей возможной отдачей, а уважение. Уважение ко мне и нашему общему делу.

Людям важно ваше отношение к ним, от этого зависят их преданность и уровень мотивированности. Один менеджер, по-настоящему желающий работать, может заменить 5-6 человек, пришедших трудиться "для галочки".

Проводи тимбилдинги, говори с коллегами, слушай их. Тебе нужно знать, о чем они мечтают и какие сложности преодолевают, планируют ли они создавать или увеличивать семьи в ближайшее время, какие у них карьерные амбиции и ценности. Все это повлияет на существование и развитие твоего бизнеса, особенно когда ты начнешь больше внимания уделять семье.

Отдельные специалисты - самые сильные - должны уметь брать на себя твои функции, если того потребует ситуация. Число таких сотрудников зависит от размеров компании, отдела или проекта, которым ты управляешь, но оно должно быть не больше 7-8 человек. Это максимальное количество людей, с которыми действительно комфортно поддерживать эффективную рабочую коммуникацию.

В моем случае для предприятия в 60 сотрудников понадобилось четыре сильных профессионала: операционный директор, коммерческий, директор по производству и руководитель лаборатории. Они подхватили все процессы. Каждому из четверки я могла доверять, как самой себе. Набор позиций тоже не случаен: люди занимают ключевые должности, именно от них зависит выживание и успех бизнеса.

В любом случае, я советую воспринимать беременность и воспитание ребенка как серьезный проект, параллельный бизнесу. Чтобы оба проекта оказались успешными, необходимо заранее наладить все процессы. Позаботься о преданности твоей большой или маленькой команды. Начни взращивать лояльность сотрудников как можно раньше, в идеале - за год-два до беременности, в крайнем случае - хотя бы за полгода.

Важный момент: даже если такая лояльность есть, и у тебя крутая команда, я не советую совмещать ожидание малыша с грандиозными стартапами или масштабными изменениями в жизни фирмы. Беременность - большая нагрузка для организма. Гормональный фон постоянно меняется. Из-за этого будущие мамы часто склонны излишне эмоционально реагировать на новости и события, испытывать трудности с принятием эффективных деловых решений.

Я говорю с уверенностью, потому что сама допустила подобную ошибку. Когда я была беременна первым ребенком, моя компания из торговой превращалась в производственную. Это было сложно и ново для меня. Увидев, к каким финансовым результатам привели предпринятые под влиянием гормонов и эмоций шаги, я расстроилась. Понадобились месяцы, чтобы вернуть уровень продаж к прежним показателям. Теперь я точно знаю: беременность может быть хорошим временем для того, чтобы продолжать или развивать уже начатые бизнес-проекты. К ним допустимо добавить и какой-то новый, но только если он легкий. Рискованные задачи “с вызовом” лучше отложить до того времени, когда ребенку исполнится хотя бы год.