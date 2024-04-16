Всегда выходит с первого раза: рецепт паски, по которому готовили еще наши бабушки

Что понадобится

Паска получится пухленький, не пересушенной и очень мягкий.

Чтобы смазать верх паски, используйте белковую глазурь на желатине. Покрывать шапочки нужно быстро, потому глазурь легко схватывается.

Кулинарка Елена отметила, что для приготовления использовала рецепт Дарии Цвек - известная украинская мастерица выпечки, по рецептам которой готовили еще наши бабушки.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

мука пшеничная - 1 кг

сахар - 350 г

желтки куриные - 10 шт.

масло сливочное 82% - 200 г

молоко 2,5% - 400 мл

дрожжи прессованные - 70 г

изюм - 100 г

клюква сушеная - 100 г

сахар ванильный - 10 г

соль - 3 г

масло подсолнечное - 20 мл

сахарная пудра - 10 г

вода - 4 ст.л

желатин - 1 ч.л

посыпка декоративная

Способ приготовления

Сначала нужно приготовить опару. В миску налейте теплое молоко, раскрошите в него дрожжи, добавьте 3 ст. л. муки, 1 ст. л. сахара и перемешайте пока не растворится сахар.

Опару накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 20 минут.

Далее изюм и клюкву запарьте кипятком на 5 минут, затем промойте и высушите.

В большую миску выложите желтки, соль, оставшийся сахар, ванильный сахар и перемешайте венчиком до однородности. Все вылейте в опару и хорошо перемешайте.

После этого постепенно всыпайте просеянную муку и мешайте тесто 20 минут. Добавляйте по кусочку мягкое сливочное масло и хорошо вымешайте.

Вмешайте в тесто изюм, клюкву и накройте миску полотенцем и оставьте в теплом месте на 1 час.

Разделите тесто на кусочки и разложите в формы и дайте подойти еще 40-60 минут.

Духовку разогрейте до 180 ° C и поставьте в нее паски на 40-45 минут.

Для глазури желатин залейте 2 ст. л. воды, перемешайте и оставьте набухнуть. В сотейник положите сахарную пудру, налейте 2 ст. л. воды и грейте, помешивая, до кипения. Добавьте желатин и взбейте миксером в пену.

Верх паски смажьте глазурью и украсьте посыпкой.

Рецепт приготовления паски (кадр из видео)