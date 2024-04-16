Всегда выходит с первого раза: рецепт паски, по которому готовили еще наши бабушки

Паска - традиционная выпечка, без которой невозможно представить празднование Пасхи. Имеются проверенные рецепты, с помощью которых выпечка получится идеальной с первого раза.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "Моя кулінарія".
Паска получится пухленький, не пересушенной и очень мягкий.
Чтобы смазать верх паски, используйте белковую глазурь на желатине. Покрывать шапочки нужно быстро, потому глазурь легко схватывается.
Кулинарка Елена отметила, что для приготовления использовала рецепт Дарии Цвек - известная украинская мастерица выпечки, по рецептам которой готовили еще наши бабушки.
Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:
Сначала нужно приготовить опару. В миску налейте теплое молоко, раскрошите в него дрожжи, добавьте 3 ст. л. муки, 1 ст. л. сахара и перемешайте пока не растворится сахар.
Опару накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 20 минут.
Далее изюм и клюкву запарьте кипятком на 5 минут, затем промойте и высушите.
В большую миску выложите желтки, соль, оставшийся сахар, ванильный сахар и перемешайте венчиком до однородности. Все вылейте в опару и хорошо перемешайте.
После этого постепенно всыпайте просеянную муку и мешайте тесто 20 минут. Добавляйте по кусочку мягкое сливочное масло и хорошо вымешайте.
Вмешайте в тесто изюм, клюкву и накройте миску полотенцем и оставьте в теплом месте на 1 час.
Разделите тесто на кусочки и разложите в формы и дайте подойти еще 40-60 минут.
Духовку разогрейте до 180 ° C и поставьте в нее паски на 40-45 минут.
Для глазури желатин залейте 2 ст. л. воды, перемешайте и оставьте набухнуть. В сотейник положите сахарную пудру, налейте 2 ст. л. воды и грейте, помешивая, до кипения. Добавьте желатин и взбейте миксером в пену.
Верх паски смажьте глазурью и украсьте посыпкой.
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