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Всегда выходит с первого раза: рецепт паски, по которому готовили еще наши бабушки

Рецепт приготовления рыхлой паски (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Паска - традиционная выпечка, без которой невозможно представить празднование Пасхи. Имеются проверенные рецепты, с помощью которых выпечка получится идеальной с первого раза.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "Моя кулінарія".

Что понадобится

Паска получится пухленький, не пересушенной и очень мягкий.

Чтобы смазать верх паски, используйте белковую глазурь на желатине. Покрывать шапочки нужно быстро, потому глазурь легко схватывается.

Кулинарка Елена отметила, что для приготовления использовала рецепт Дарии Цвек - известная украинская мастерица выпечки, по рецептам которой готовили еще наши бабушки.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

  • мука пшеничная - 1 кг
  • сахар - 350 г
  • желтки куриные - 10 шт.
  • масло сливочное 82% - 200 г
  • молоко 2,5% - 400 мл
  • дрожжи прессованные - 70 г
  • изюм - 100 г
  • клюква сушеная - 100 г
  • сахар ванильный - 10 г
  • соль - 3 г
  • масло подсолнечное - 20 мл
  • сахарная пудра - 10 г
  • вода - 4 ст.л
  • желатин - 1 ч.л
  • посыпка декоративная

Способ приготовления

Сначала нужно приготовить опару. В миску налейте теплое молоко, раскрошите в него дрожжи, добавьте 3 ст. л. муки, 1 ст. л. сахара и перемешайте пока не растворится сахар.

Опару накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 20 минут.

Далее изюм и клюкву запарьте кипятком на 5 минут, затем промойте и высушите.

В большую миску выложите желтки, соль, оставшийся сахар, ванильный сахар и перемешайте венчиком до однородности. Все вылейте в опару и хорошо перемешайте.

После этого постепенно всыпайте просеянную муку и мешайте тесто 20 минут. Добавляйте по кусочку мягкое сливочное масло и хорошо вымешайте.

Вмешайте в тесто изюм, клюкву и накройте миску полотенцем и оставьте в теплом месте на 1 час.

Разделите тесто на кусочки и разложите в формы и дайте подойти еще 40-60 минут.

Духовку разогрейте до 180 ° C и поставьте в нее паски на 40-45 минут.

Для глазури желатин залейте 2 ст. л. воды, перемешайте и оставьте набухнуть. В сотейник положите сахарную пудру, налейте 2 ст. л. воды и грейте, помешивая, до кипения. Добавьте желатин и взбейте миксером в пену.

Верх паски смажьте глазурью и украсьте посыпкой.

Рецепт приготовления паски (кадр из видео)

 

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РецептыПриготовлениеПаски