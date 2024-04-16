Завжди виходить з першого разу: рецепт паски, за яким готували ще наші бабусі

Що знадобиться

Паска вийде пухкенька, непересушена і дуже м’яка.

Щоб замастити верх паски, використовуйте білкову глазур на желатині. Покривати шапочки потрібно швидко, бо глазур легко схоплюється.

Кулінарка Олена зазначила, що для приготування використала рецепт Дарії Цвєк - відома українська майстриня випічки, за рецептами якої готували ще наші бабусі.

Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

борошно пшеничне - 1 кг

цукор - 350 г

жовтки курячі - 10 шт.

масло вершкове 82% - 200 г

молоко 2,5% - 400 мл

дріжджі пресовані - 70 г

родзинки - 100 г

журавлина сушена - 100 г

цукор ванільний - 10 г

сіль - 3 г

олія соняшникова - 20 мл

цукрова пудра - 10 г

вода - 4 ст.л

желатин - 1 ч.л

посипка декоративна

Спосіб приготування

Спочатку потрібно приготувати опару. У миску налийте тепле молоко, розкришіть у нього дріжджі, додайте 3 ст. л. борошна, 1 ст. л. цукру і перемішайте поки не розчиниться цукор.

Опару накрийте рушником і залиште в теплому місці на 20 хвилин.

Далі родзинки й журавлину запарте окропом на 5 хвилин, потім промийте й висушіть.

У велику миску викладіть жовтки, сіль, решту цукру, ванільний цукор і перемішайте вінчиком до однорідності. Все вилийте в опару і гарно перемішайте.

Після цього поступово всипайте просіяне борошно і мішайте тісто 20 хвилин. Додавайте по шматочку м’яке вершкове масло і добре вимішайте.

Вмішайте в тісто родзинки, журавлину та накрийте миску рушником і залишіть в теплому місці на 1 годину.

Розділіть тісто на шматочки і розкладіть їх у форми та дайте підійти ще 40-60 хвилин.

Духовку розігрійте до 180°C та поставте у неї паски на 40-45 хвилин.

Для глазурі желатин залийте 2 ст. л. води, перемішайте і залиште набухнути. У сотейник покладіть цукрову пудру, налийте 2 ст. л. води і грійте, помішуючи, до кипіння. Додайте желатин та збийте міксером до піни.

Верх паски змастіть глазур’ю і прикрасьте посипкою.

Рецепт приготування паски (кадр з відео)