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Завжди виходить з першого разу: рецепт паски, за яким готували ще наші бабусі

Рецепт приготування пухкої паски (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Паска - традиційна випічка, без якої неможливо уявити святкування Великодня. Є перевірені рецепти, за допомогою яких випічка вийде ідеальною з першого разу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал "Моя кулінарія".

Що знадобиться

Паска вийде пухкенька, непересушена і дуже м’яка. 

Щоб замастити верх паски, використовуйте білкову глазур на желатині. Покривати шапочки потрібно швидко, бо глазур легко схоплюється.

Кулінарка Олена зазначила, що для приготування використала рецепт Дарії Цвєк - відома українська майстриня випічки, за рецептами якої готували ще наші бабусі.

Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

  • борошно пшеничне - 1 кг
  • цукор - 350 г
  • жовтки курячі - 10 шт.
  • масло вершкове 82% - 200 г
  • молоко 2,5% - 400 мл
  • дріжджі пресовані - 70 г
  • родзинки - 100 г
  • журавлина сушена - 100 г
  • цукор ванільний - 10 г
  • сіль - 3 г
  • олія соняшникова - 20 мл
  • цукрова пудра - 10 г
  • вода - 4 ст.л
  • желатин - 1 ч.л
  • посипка декоративна

Спосіб приготування

Спочатку потрібно приготувати опару. У миску налийте тепле молоко, розкришіть у нього дріжджі, додайте 3 ст. л. борошна, 1 ст. л. цукру і перемішайте поки не розчиниться цукор.

Опару накрийте рушником і залиште в теплому місці на 20 хвилин.

Далі родзинки й журавлину запарте окропом на 5 хвилин, потім промийте й висушіть.

У велику миску викладіть жовтки, сіль, решту цукру, ванільний цукор і перемішайте вінчиком до однорідності. Все вилийте в опару і гарно перемішайте.

Після цього поступово всипайте просіяне борошно і мішайте тісто 20 хвилин. Додавайте по шматочку м’яке вершкове масло і добре вимішайте.

Вмішайте в тісто родзинки, журавлину та накрийте миску рушником і залишіть в теплому місці на 1 годину.

Розділіть тісто на шматочки і розкладіть їх у форми та дайте підійти ще 40-60 хвилин.

Духовку розігрійте до 180°C та поставте у неї паски на 40-45 хвилин. 

Для глазурі желатин залийте 2 ст. л. води, перемішайте і залиште набухнути. У сотейник покладіть цукрову пудру, налийте 2 ст. л. води і грійте, помішуючи, до кипіння. Додайте желатин та збийте міксером до піни.

Верх паски змастіть глазур’ю і прикрасьте посипкою.

Рецепт приготування паски (кадр з відео)

 

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