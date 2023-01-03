"Всегда теплая и нежная": украинская певица восхитила беременными фото
Популярная украинская певица Светлана Тарабарова, носящая под сердцем ребенка, восхитила новыми фото.
Нежные и теплые фотографии артистка, которая даже беременной регулярно выступает перед украинскими военными, защищающими нашу землю от российских оккупантов, опубликовала в своем Instagram.
"Сил и настроения нет. Вместо этого есть классные фото, чтобы поднять его и почитать ваши теплые комменты", - написала Света.
Светлана Тарабарова (фото: instagram.com/tarabarova)
Также она предложила своим подписчикам угадать, на каком она сейчас месяцы беременности.
И ответы комментаторов не заставили себя долго ждать.
Кроме того, все отмечают красоту и нежность Тарабаровой.
Мы собрали несколько теплых комментариев. И вот они:
- Красунечка
- Все буде добре! Ви як сонце, завжди тепла, ніжна, позитивна, яскрава і сяюча. Захоплююсь вами. Тож тільки гарного настрою та позитиву!
- Добра вам, миру та міцного здоров'я всій вашій родині!
- Ви прекрасна
- Милашка, сонечко, просто красуня!
- Дуже гарна
Светлана Тарабарова (фото: instagram.com/tarabarova)
Ну и большинство фолловеров написали, что 32-летняя Светлана сейчас находится на 7-8 месяце беременности…
Отметим, о том, что семье певицы ждет пополнение, стало известно в ноябре прошлого года. Скорее всего, уже скоро малыш появится на свет.
Светлана Тарабарова (фото: instagram.com/tarabarova)
Также известен и пол ребенка.
"Мальчики - к продолжению войны, а девочки - к победе. Пусть нас ждет победа", - сказала звезда в одном из последних интервью.
Рожать Тарабарова, судя по всему, будет в "Лелеці".
Светлана Тарабарова с семьей (фото: instagram.com/tarabarova)
Напомним, артистка в 2016 году вышла замуж за своего директора Алексея Бондаря.
Через два года у супругов родился первенец Иван, а через два - дочь Мария.
Светлана Тарабарова с семьей (фото: instagram.com/tarabarova)
Ранее мы писали, что 4-летний сын Тарабаровой трогательно обратился к ВСУ.