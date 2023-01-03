ua ru
Вт, 03 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Всегда теплая и нежная": украинская певица восхитила беременными фото

Новина українською →
Украина, Вторник 03 января 2023 15:44
"Всегда теплая и нежная": украинская певица восхитила беременными фото Светлана Тарабарова (фото: instagram.com/tarabarova)
Автор: Дмитрий Войналович

Популярная украинская певица Светлана Тарабарова, носящая под сердцем ребенка, восхитила новыми фото.

Нежные и теплые фотографии артистка, которая даже беременной регулярно выступает перед украинскими военными, защищающими нашу землю от российских оккупантов, опубликовала в своем Instagram.

"Сил и настроения нет. Вместо этого есть классные фото, чтобы поднять его и почитать ваши теплые комменты", - написала Света.

&quot;Всегда теплая и нежная&quot;: украинская певица восхитила беременными фото

&quot;Всегда теплая и нежная&quot;: украинская певица восхитила беременными фото

&quot;Всегда теплая и нежная&quot;: украинская певица восхитила беременными фото

Светлана Тарабарова (фото: instagram.com/tarabarova)

Также она предложила своим подписчикам угадать, на каком она сейчас месяцы беременности.

И ответы комментаторов не заставили себя долго ждать.

Кроме того, все отмечают красоту и нежность Тарабаровой.

Мы собрали несколько теплых комментариев. И вот они:

  • Красунечка
  • Все буде добре! Ви як сонце, завжди тепла, ніжна, позитивна, яскрава і сяюча. Захоплююсь вами. Тож тільки гарного настрою та позитиву!
  • Добра вам, миру та міцного здоров'я всій вашій родині!
  • Ви прекрасна
  • Милашка, сонечко, просто красуня!
  • Дуже гарна

&quot;Всегда теплая и нежная&quot;: украинская певица восхитила беременными фото

Светлана Тарабарова (фото: instagram.com/tarabarova)

Ну и большинство фолловеров написали, что 32-летняя Светлана сейчас находится на 7-8 месяце беременности…

Отметим, о том, что семье певицы ждет пополнение, стало известно в ноябре прошлого года. Скорее всего, уже скоро малыш появится на свет.

&quot;Всегда теплая и нежная&quot;: украинская певица восхитила беременными фото

Светлана Тарабарова (фото: instagram.com/tarabarova)

Также известен и пол ребенка.

"Мальчики - к продолжению войны, а девочки - к победе. Пусть нас ждет победа", - сказала звезда в одном из последних интервью.

Рожать Тарабарова, судя по всему, будет в "Лелеці".

&quot;Всегда теплая и нежная&quot;: украинская певица восхитила беременными фото

&quot;Всегда теплая и нежная&quot;: украинская певица восхитила беременными фото

&quot;Всегда теплая и нежная&quot;: украинская певица восхитила беременными фото

Светлана Тарабарова с семьей (фото: instagram.com/tarabarova)

Напомним, артистка в 2016 году вышла замуж за своего директора Алексея Бондаря.

Через два года у супругов родился первенец Иван, а через два - дочь Мария.

&quot;Всегда теплая и нежная&quot;: украинская певица восхитила беременными фото

Светлана Тарабарова с семьей (фото: instagram.com/tarabarova)

Ранее мы писали, что 4-летний сын Тарабаровой трогательно обратился к ВСУ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Светлана Тарабарова Instagram Новости шоу-бизнеса