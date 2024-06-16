"Всегда поддержит и защитит": украинские звезды в День отца показали трогательные семейные фото

Тимур и Инна Мирошниченко

"С Днем отца, отцы! Всегда будьте лучшим примером своим детям", - написал Тимур.

Наталка Денисенко

"Это мой милый папочка. Спасибо что ты у меня есть. Такой сильный, спокойный и веселый. Лучший для меня. Спасибо за жизнь", - нежно обратилась к родному человеку актриса.

Наталка Денисенко с отцом (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Маричка Падалко

"Быть отцом - это встретить ребенка в этом мире, увидеть его первые шаги, повести первое путешествие, задуть первую свечу, отвести в первый класс, взять на первый митинг, болеть на каждом матче и восхищаться на каждом концерте.

Быть отцом в Украине - это быть готовым надеть военную форму, пропустить все то, что раньше было важным, зато уметь удивить один раз, второй раз, третий раз. Этого никогда не будет достаточно. Быть отцом в Украине - это точно знать, ради чего ты уже два года не дома, пока твои дети заканчивают школу и становятся взрослыми.

Быть родителями в Украине - это держать на плечах детей, а потом держать оружие. Это большая честь и наша большая благодарность", - написала ведущая 1+1.

Оля Полякова

"Папа! Сегодня день отца! И я хочу поздравить самого лучшего папу на планете, который всегда рядом, поддержит, защитит, забросает комплиментами, обнимет, успокоит, придет и порешает)) и всегда на твоей стороне! У меня такого папы не было! Но ты и мне немножко папа!)Мы тебя любим! Будь главное здоров, а счастье твое ,как говоришь всегда ты, - мы!", - поздравила своего мужа певица.

Оля Полякова с мужем и детьми (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Владимир Остапчук

Младший сын ведущего Эван заранее поздравил его с праздником по видеосвязи. "Эван уже вчера вечером поздравил меня с Днем отца онлайн", - поделился он.

Владимир Остапчук показал поздравление от сына Эвана (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

MONATIK

"Поздравляю всех с Днем отца", - лаконично поздравил исполнитель фанатов и показал фото своих сынишек - Платона и Данила.

Сыновья MONATIK (фото: instagram.com/monatik_official​​)

Джамала

"Baba - отец крымскотатарской. Всегда пример исступленной силы и труда, веры в свою мечту. Sevem [люблю. - Ред.]", - нежно подписала певица фотографии с отцом.

Джамала с отцом (фото: instagram.com/jamalajaaa)