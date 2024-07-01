Действительно ли пауки приносят удачу: суеверия и факты

Пауки всегда привлекали внимание и вызывали любопытство людей своей загадочностью. Поэтому неудивительно, что эти насекомые стали частью наших верований и традиций.

РБК-Украина (проект Styler) собрало список суеверий о пауках, в какие до сих пор верят украинцы.

История предрассудков

С давних пор пауки были связаны со многими суевериями. Встреча с пауком часто считается хорошим знаком.

К примеру, в Англии верят, что свидание паука может означать деньги. Если паук появится в неподходящем месте, то его отбирают и переносят куда-то другое. Если вы спасете паука, считается, что это может привести к обогащению, и наоборот.

Традиция ассоциировать пауков с деньгами берет свое начало еще с римских времен, когда люди носили пауки-амулеты, чтобы привлечь успех в бизнесе. Маленьких пауков часто называют "денежными", и убить одного из них считается крайне несчастливым.

Пауки всегда были желанными гостями в домах людей, поскольку они ловят мух и других насекомых в свою паутину. Легенды говорят, что пауки также обеспечивают энергетическую защиту вашего дома.

В одной из христианских традиций говорится, что Иисус, Иосиф и Мария скрывались от воинов Ирода в пещере. Паук сплел паутину у входа, и солдаты не смогли заглянуть внутрь, поскольку предполагали, что некоторое время туда никто не заходил.

Современные суеверия о пауках

Если пауков много и они плетут паутину, значит, скоро будет очень сухая погода.

Согласно старому поверью, если утром на паутине пауков появится роса, то день будет прекрасным.

Если пауки начинают плести паутину до полудня, ожидайте солнечную погоду.

Наступить на паука значит навлечь дождь.

Все пауки кроме тарантулов считаются признаками удачи. Чем больше паук, тем выше вознаграждение.

Если увидите паука, который лазит по стене, это может означать, что ваше заветное желание исполнится.

Являются ли пауки признаком удачи?

Во многих культурах мира пауки - знак удачи. Образ свисающего с паутины паука часто воспринимается как символ удачи и спускающейся с небес радости.

Помимо удачи пауки являются символом счастья, творчества и богатства во многих культурах мира. Многие из старых суеверий о пауках учат нас не убивать этих насекомых. Считается, что если позволить им жить в вашей квартире, это принесет удачу, а вот убийство паука наоборот принесет несчастье.

Суеверия о пауках и деньгах:

Если вы видите паука, который плетет паутину, у вас увеличится доход благодаря упорному труду.

Если в карман заползет паук, деньги будут всегда.

Если во сне вы убиваете паука, вы скоро потеряете деньги или что-нибудь ценное.

Суеверия с предупреждением:

Если над головой висит паук, вы получите письмо.

Если паук плетет свою паутину поперек вашей двери, вы можете ожидать компании.

Если вы зайдете в паутину, то в этот день встретите друга.

Увидеть, как паук бежит по паутине днем, означает, что вы отправитесь в путешествие.

Найти паука утром - печаль, в полдень - тревога, днем - к подарку.

В народных верованиях пауки часто считаются знаками удачи и играют важную роль в поддержании естественного баланса.

Кроме того, убивать пауков не следует, поскольку они играют немаловажную роль в экосистеме, контролируя население насекомых.