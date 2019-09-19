Заворотнюк при смерті: лікарі зробили важливу заяву

Анастасія Заворотнюк, російська актриса, яка кілька днів тому впала в кому, може вижити. Як пояснив провідний науковий співробітник ННПЦ дитячої гематології, онкології та імунології імені Рогачова Борис Холодов, набряк мозку – це не привід ставити хрест на житті людини.

Він повідомив, що багато пацієнтів з пухлинами головного мозку проходять через стадію набряку мозку і необов'язково всі ці випадки закінчуються сумно. Холодов пояснив, що кожен окремий випадок треба розглядати індивідуально і уважно ставиться до "лікувальної перспективи".

Анастасія Заворотнюк

Також медик зазначив, що з пухлинами мозку, багато пацієнтів зберігають працездатність на кілька років і стан здоров'я залежить від правильно підібраного лікування. Холодов розповів, що в медичній практиці є випадки, коли після постановки діагнозу про неоперабельну пухлину головного мозку люди жили досить багато років.

Тим часом, російські ЗМІ пишуть, що лікарям вдалося стабілізувати стан Анастасії Заворотнюк і вони визначилися з подальшим лікуванням актриси. У пріоритет вони ставлять антибактеріальну терапію і терапію, спрямовану на корекцію набряку мозку. Артеріальний тиск підтримується за допомогою препаратів, а весь організм – з допомогою інфузійної терапії. Її стан оцінюється як стабільно важкий.

Анастасія Заворотнюк

Як повідомляє Telegram-канал Mash, станом на ранок 19 вересня, актрису перевели з реанімації у звичайну палату, і вона вийшла з критичного стану.

"Доктора змогли значно зменшити набряк мозку, внаслідок цього Заворотнюк вивели з медикаментозної коми. Зараз вона перебуває з рідними в палаті терапевтичного відділення. Пацієнтці продовжують надавати необхідне лікування. Вчора ввечері, після того, як Анастасія прийшла до тями, її рідні принесли в палату пакет важливих документів. Якщо лікар дасть дозвіл, актриса зможе вивчити папери", - сказано в повідомленні.