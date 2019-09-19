Могла бути схильність до раку: від чого померли родичі Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк (Колаж РБК-Україна)

Брат і батько Заворотнюк померли зовсім недавно, в молодому віці

Анастасія Заворотнюк, відома актриса, яка на даний момент знаходиться в реанімації через ускладнення від онкологічного захворювання, могла отримати хворобу у "спадок", так як два члена її сім'ї померли швидше за все від раку.

Батько Анастасії Заворотнюк помер у жовтні 2014 року у віці 69 років і офіційною причиною назвали "тривалу хворобу". Більш точних даних на той момент сім'я Заворотнюк повідомити не побажала. Трагедія сильно відбилася на актрисі, і вона пережила відхід батька, який завжди підтримував і допомагав у творчій кар'єрі, дуже важко.

Анастасія Заворотнюк з братом і батьками

А через чотири роки, на початку 2018, Анастасія Заворотнюк втратила ще одну близьку людину – старшого брата Святослава. Вони були дуже близькі, і артистка жартувала, що можливо саме братові вона повинна бути вдячною за появу на світ, так як він просив у батьків сестричку. Святославу на момент загибелі було всього 52 роки.

Офіційною причиною смерті медики назвали перитоніт. Однак, що могло викликати серйозне запалення черевини – не вказувалося. Як і у випадку з батьком – сім'я Заворотнюк вважала за краще не розповсюджуватися про подробиці.

Як стверджують російські ЗМІ, хвороби родичів Заворотнюк також були пов'язані з онкологією і цілком імовірно, актриса мала схильність до цього захворювання.