Заворотнюк при смерті: всі деталі і подробиці стану актриси

Стан Заворотнюк критичний. Лікарі діагностували рак
Анастасія Заворотнюк знаходиться в дуже важкому стані. У зірки серіалу "Моя прекрасна няня" лікарі виявили рак мозку останньої стадії. ЗМІ повідомляють, що 48-річна актриса знаходиться при смерті.
У п'ятницю, 13 вересня, в мережі з'явилася інформація про те, що російську актрису Анастасію Заворотнюк поклали в реанімацію в одну з московських лікарень. При цьому повідомлялося, що у неї набряк головного мозку, який спровокувала важка хвороба.
Пізніше з'явилася інформація, що актриса перебуває під пильним наглядом лікарів у реанімації. Крім того, їй поставили той самий діагноз, що і Жанні Фріске, яка померла в 2015 році від неоперабельної пухлини головного мозку.
Заворотнюк знаходиться в тяжкому стані (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)
Заворотнюк привезли в московську лікарню після того, як вона була в польській клініці. Деякі джерела заявили, що про страшний діагноз вона дізналася після народження дочки від свого чоловіка Петра Чернишова у жовтні 2018 року. Лікарі оцінювали стан актриси як критичний, тому її помістили в медикаментозний сон.
Наступного дня, 14 вересня, Заворотнюк частково паралізувало. У неї була вражена права рука. При цьому актриса, як і раніше, перебувала в реанімації.
Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що артистка впала в кому. При цьому в клініці в Москві їй вже припинили робити терапію, і перевели під спостереження.
Інформацію про здоров'я актриси також підтвердив продюсер групи "Ласковый май" Андрій Разін. За його словами, на Анастасію згубно вплинули омолоджуючі процедури, які включали в себе стовбурові клітини.
Разін згадав, що ще 15 років тому Заворотнюк запитала його, чи він не спробував нову методику омолодження, яка ґрунтується на стовбурових клітинах. Він зазначив, що в той час це було трендом, і таку методику використовувала Жанна Фріске.
Заворотнюк знаходиться в тяжкому стані (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)
Крім того, він вважає, що на здоров'я актриси позначилася стрес, який був пов'язаний з багаторічними боргами по іпотеці. Про хвороби Анастасії продюсер дізнався півроку тому від її колег. Тоді вона скаржилася на погане самопочуття.
За його словами, лікарі сказали, що ввели актрису в штучну кому і їй залишилося жити кілька днів.
У мережі також говорять про те, що рак Заворотнюк пов'язаний з її третьою дитиною, оскільки вона народила за допомогою ЕКЗ. Але лікарі опроверги цю інформацію і заявили, що штучне запліднення не може стати причиною появу ракової пухлини. ЕКЗ тільки може вплинути на розвиток захворювання, яке вже виникло в організмі людини.
Нагадаємо, що родичі Заворотнюк терміново приїхали до неї в лікарню.
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