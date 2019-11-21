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Лікар особисто сказав: Анастасію Заворотнюк знову "поховали"

STYLERЖиття    21.11.2019 - 16:02
Лікар особисто сказав: Анастасію Заворотнюк знову "поховали"
Анастасія Заворотнюк (Фото: u-f.ru)

Рідні Анастасії Заворотнюк пояснили, що сталося

Анастасію Заворотнюк, яка на даний момент проходить реабілітацію після видалення пухлини на головному мозку в елітній лікарні під Москвою, знову "поховали" в соціальних мережах. У мережі з'явилася інформація, що нібито Заворотнюк померла і це навіть підтвердив її лікар. Однак родичі актриси спростували інформацію про її смерть і опублікували відповідний пост на сторінці в Instagram.

Як зазначили в групі підтримки Анастасії Заворотнюк, в соціальних мережах з'явилася інформація про смерть артистки і це підтверджується скріншотами листування, в яких сказано, що лікуючий лікар підтвердив летальний результат.

Лікар особисто сказав: Анастасію Заворотнюк знову &quot;поховали&quot;

Анастасія Заовротнюк (Фото: instagram.com)

"Цю переписку надіслала одна наша знайома журналістка, яка бажає нам добра і щиро переживає, чи правду кажуть. Так ось, це все за гранню етики, здорового глузду і людяності. Так, люди так не поступають. Так можуть чинити тільки істоти нижчої ланки. Якщо комусь раптом дуже нудно жити без "смажених фактів", тоді, може бути, просто варто зайнятися своїми близькими, потурбуватися про їх здоров'я і благополуччя?" – сказано в повідомленні.

Лікар особисто сказав: Анастасію Заворотнюк знову &quot;поховали&quot;

Анастасія Заовротнюк (Фото: instagram.com)

Родичі Анастасії Заворотнюк повідомили, що все написане в скріншотах – неправда і відзначили, що дана інформація буде передана в клініку, на яку посилається автор фейка.

"Ми передамо цей скрін в клініку, на яку посилається "обізнане джерело". Дуже бажаємо з'ясувати, хто з персоналу є автором цієї гидоти. У клініки прекрасна репутація, і навряд чи кому-то нечистоплотному дозволять безкарно її плямувати", - додали рідні актриси.

Лікар особисто сказав: Анастасію Заворотнюк знову &quot;поховали&quot;

Скріншоти листування

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