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Заворотнюк відпочиває в Ялті: росЗМІ зробили неоднозначну заяву

STYLERПерсони    18.09.2019 - 12:47
Заворотнюк відпочиває в Ялті: росЗМІ зробили неоднозначну заяву
Хвороба Заворотнюк - актриса відпочиває в Ялті, ЗМІ (колаж: РБК-Україна)

Чоловік, який назвався другом сім'ї Заворотнюк стверджує, що актриса відпочиває в Ялті

Анастасія Заворотнюк насправді не хвора, вона відпочиває в Ялті, заявив якийсь Олексій Степанов, який назвався другом сім'ї. Він також заявив, що інформація про рак у актриси недостовірна, а нібито правду готові відкрити за кругленьку суму. Про це Степанов заявив в інтерв'ю Teleprogramma.pro.

Чоловік поширив в мережі заяву, що зірка комедійного серіалу "Моя прекрасна няня" зовсім не хвора. Журналісти поцікавилися, чи готова артистка зніматися в телепередачах або давати інтерв'ю.

"Мама не готова ні з ким спілкуватися. І Анастасія не готова ні з ким спілкуватися. Коли вони будуть готові спілкуватися, вони вийдуть до засобів масової інформації, але, як ви розумієте, це буде коштувати дуже великих грошей", – цитує Степанова видання.

Він уточнив суму: "Це коштує 200 мільйонів рублів".

За ці гроші нібито можуть виступити або сама Анастасія, або її мати Валентина Борисівна із спростуванням інформації про тяжку хворобу актриси. Чоловік заявив, що ніякого раку у Заворотнюк немає, і зараз вона відпочиває в сонячній Ялті.

Хвороба Заворотнюк - актриса відпочиває в Ялті, ЗМІ (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Як вважають у виданні, під виглядом "друга сім'ї" насправді діє шахрай. Журналісти з'ясували, що номер телефону дійсно належить нікому Олексію Степанову. Однак він проживає в Ханти-Мансійському окрузі і вже притягувався за статтею за шахрайство.

Через часті публікації суперечливих відомостей про захворювання Анастасії Заворотнюк, активізувалися шахраї. Вони готові нажитися не тільки на здоров'я актриси, але і на небайдужості шанувальників. Чоловік Анастасії Заворотнюк Петро Чернишев, мама артистки і її діти не дають жодних коментарів ЗМІ.

Нагадаємо, що раніше чоловік Заворотнюк відвідав дружину в лікарні.

Також ми писали, що раніше спливли страшні подробиці про хворобу Заворотнюк.

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