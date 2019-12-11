Заворотнюк назавжди залишиться паралізованою: з'явилася сумна інформація

Анастасія Заворотнюк назавжди залишиться паралізованою. Актриса пересувається на інвалідному візку і більше ніколи не зможе ходити. Про це повідомили росЗМІ.

Актриса лежить у центрі реабілітації в Москві вже протягом трьох місяців, але особливих поліпшень в її стані поки немає. Після того, як у вересні зірці "Моєї прекрасної няні" провели операцію з видалення пухлини мозку, її перевели в іншу клініку для відновлення.

"Через пухлину в лівій півкулі мозку у неї розвинулися патології. Спершу була паралізована права рука, зараз же оніміла вся права сторона. Ця частина, яка знерухомлена, вже не відновиться", - повідомило джерело.

Зараз Анастасія Заворотнюк пересувається на візку. За нею по черзі доглядають мати і чоловік Петро Чернишов.

При цьому, на питання журналіста Styler про те, чи є інформація про параліч Заворотнюк правдивою, наближені до актрисі відповіли так: "Нічого поганого не сталося".

А медпрацівників, які розповсюджують чутки про здоров'я Заворотнюк, близькі зірки називають "продажними і брехливими".

Анастасія Заворотнюк з третім чоловіком (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Варто відзначити, що у 48-річної актриси виявили гліобластому невдовзі після народження третьої дочки Міли. Вона проходила лікування в Німеччині, але потім повернулася до Росії.

З тих пір в ЗМІ з'являється суперечлива інформація про стан її здоров'я. Близькі актриси відмовляються коментувати її хворобу, лише спростовуючи всі новини.

До слова, протягом хвороби Анастасії Заворотнюк висувалися різні теорії про те, чому актриса могла захворіти. Серед основних версій було те, що "няня Віка" зважилася на пізні пологи і вдалася до процедури ЕКЗ. Нібито гормональна терапія "виростила пухлину".

Крім того, були версії, що Анастасія захворіла через процедури омолодження, а також через аборт, який зробила багато років тому, коли завагітніла від першого чоловіка.