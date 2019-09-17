Аборт, ЕКЗ або омолодження: чому Заворотнюк захворіла на рак мозку

Анастасія Заворотнюк хвора на рак (фото: колаж РБК-Україна)

Названі можливі причини страшної хвороби Анастасії Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк вже більше тижня перебуває при смерті. Лікарі роблять все можливе, щоб врятувати зірку популярного серіалу "Моя прекрасна няня", але поки що лікування в одній з найбільш дорогих і відомих клінік Москви не приносить позитивних результатів.

Тим часом багато шанувальників Заворотнюк задаються питанням: що послужило причиною страшної хвороби їхньої улюбленої актриси? Існує кілька версій.

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Аборт

Як виявилося, багато років тому Анастасія Заворотнюк робила аборт. Це сталося, коли 22-річна актриса вийшла заміж за 34-річного Олафа Шварцкопфа. Сімейна ідилія, щоправда, тривала всього рік. Розставання стало неминучим, коли в родині сталася трагедія - Анастасія втратила дитину.

"Вона була вагітна. Я думав, що викидень стався у момент нашої поїздки. Тому що, коли ми приїхали, їй було погано всю ніч... А потім мені повідомили, що вона зробила аборт... Де правда, я тепер вже і не знаю. У будь-якому випадку спільну дитину нам Бог не дав", - говорив Олаф в ефірі одного з російських шоу.

За словами онколога Дениса Романова, психоемоційний і фізичний стрес міг спровокувати розвиток в організмі пухлин - ослаблена імунна система просто перестала успішно справлятися з клітинами, що провокують рак, і хвороба отримала шанс на розвиток.

Анастасія Заворотнюк хвора на рак (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Генетика

Чи були у Заворотнюк родичі хворі на рак - невідомо. Російські ЗМІ пишуть, що її старший брат помер у досить молодому віці. Але 52-річний В'ячеслав помер не від онкології, а від перитоніту - важкого запалення парієтального і вісцерального листків очеревини.

У той же час, батько актриси - відомий режисер Юрій Андрійович Заворотнюк - помер 1 жовтня 2014 року від "тривалої хвороби". Не виключено, що у нього був рак.

Крім того, відомо, що одразу після смерті батька Анастасія пережила смерть свекра. Це також не могло не позначитися на здоров'ї кінозірки.

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Омолодження

Рак у Заворотнюк міг розвинутися і через процедури омолодження. Так вважає хороший знайомий Анастасії, продюсер Андрій Разін. На його думку, здоров'я подруги підкосила методика омолодження на основі стовбурових клітин.

"Вона мені говорила з приводу стовбурових клітин і так далі. Про цей метод лікування. Я її неодноразово відмовляв", - сказав Разін.

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

ЕКЗ

Те, що Анастасія Заворотнюк робила ЕКЗ, може бути основною причиною розвитку хвороби. Так, принаймні, вважають фахівці. Наприклад, онколог Микола Потуданський говорить, що при вагітності в зрілому віці в рази зростають ризики хронічних і генетичних захворювань.

"Вагітність - це стрес для організму, безумовно. Можливо, ці випадки - парні, як ще кажуть, сама вагітність могла послужити тому, що пухлина почала активно рости", - сказав лікар у коментарі одному з московських телеканалів.

А ось науковий керівник центру сімейної генетики Михайло Іванов зазначає, що саме онкологічне захворювання виникає задовго до його прояви. При цьому, говорить фахівець, суттєва проблема в тому, що величезна кількість таких захворювань виявляються тільки на 3-4 стадії, коли їх досить пізно оперувати.

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Експерт з питань репродуктивного здоров'я Борис Лордкіпанідзе розповів, що приховані захворювання можуть загостритися при будь-якій вагітності, а не тільки при ЕКЗ. Але лікар підкреслив, що головний мозок не відноситься до категорії гормонально залежних органів, тому немає об'єктивних даних, що можна пов'язати ЕКЗ й пухлину.

Лордкіпанідзе, як і Разін вважає, що хвороба Заворотнюк пов'язана з використанням нею стовбурових клітин для омолодження.

Таким чином, на думку більшості лікарів, ЕКЗ не могло стати причиною розвитку онкології в "прекрасної няні".

"Є захворювання, які процедура ЕКЗ може посилити: наприклад, рак грудей. Але для онкології існує маса факторів, вичленувати один з них, який став причиною в кожному конкретному випадку, не можна", - сказав гінеколог-репродуктолог Денис Огородніков.

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)