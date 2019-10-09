Заворотнюк залишилося 48 годин: в Росії вже ховають актрису

Анастасія Заворотнюк, яку як повідомили російські ЗМІ, виписали з лікарні, швидше за все вже кремували і поховали на невеликому кладовищі в Підмосков'ї.

У багатьох російських виданнях з'явилася інформація про те, що актрису Анастасію Заворотнюк виписали з приватної лікарні після невдалого лікування онкологічного захворювання, а також стало відомо, що після лікування вона стала виглядати жахливо і сама на себе не схожа. Також повідомляється, що Заворотнюк перевезли в іншу клініку.

Анастасія Заворотнюк

Що говорять лікарі про Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк після довгого лікування паралізована і саме це спонукало рідних перевезти її з однієї клініки в іншу. Як пояснив фахівець із паліативної допомоги онкологічного інституту Гузель Абузарова, при раковій паралізації – на рахунку кожна хвилина і оперативне втручання слід проводити вкрай швидко.

"Діяти потрібно дуже швидко, так як часу мало – максимум 48 годин. Паралізацію можна зупинити тільки при появі перших ознак. Якщо вона все ж таки трапилася, то хворому можна призначити тільки паліативну допомогу", - зазначила лікар і додала, що ні про яку реабілітацію мова вже йти не може, хворому можна тільки знімати біль.

Також медик пояснила, що період догляду може бути різним і це залежить від основного захворювання. В деяких випадку – від декількох днів до декількох місяців.

Анастасія Заворотнюк

Анастасію Заворотнюк поховали в Росії

Деякі ЗМІ висунули припущення, що інформація про параліч Заворотнюк – не більше, ніж чутки та насправді актриса вже померла. Як написали в Telegram-каналі "НеМалахов", мовчання рідних Заворотнюк наводить на сумні думки.

"Адже може статися так, що прекрасна няня реально померла і її навіть по-тихому поховали", - написали журналісти.

Анастасія Заворотнюк

Де могли поховати Заворотнюк

Як стверджують ЗМІ, Анастасію Заворотнюк могли кремувати і поховати в селищі Анкудінове, поряд з могилами батька і брата. Це невелике кладовище знаходиться в лісі, зовсім недалеко від будинку, де проживала Анастасія Заворотнюк і Петро Чернишов.

"Від Крекшино, де стоїть 900-метровий особняк Заворотнюк, всього кілька кілометрів до Анкудінова. Кладовище тихе, приховано в лісі. На території є каплиця, де і проходять відспівування. Власне, місце під могилу було готове ще влітку. Заворотнюк могли кремувати, тому про похорон ніхто нічого не знає", - зробили висновки журналісти.