Заворотнюк може виїхати з Росії: з'явилася важлива інформація

Анастасія Заворотнюк, яка на даний момент проходить лікування в одній з приватних московських клінік через ускладнення, викликаних пухлиною, може знову вирушити на лікування за кордон. Про це пишуть російські ЗМІ.

Анастасія Заворотнюк до недавнього часу не могла собі дозволити оплатити лікування в кращих клініках Європи, так як на ній висіли багатотисячні борги і справу було передано до суду.

З'ясувалося, що в середині вересня в силу вступило рішення суду, згідно з яким судові пристави відмовилися від всіх вимог до Заворотнюк. А це – погашення заборгованості та часові обмеження на виїзд з РФ.

Анастасія Заворотнюк (Фото: facebook com/AZavorotnyuk)

У 2012 році Анастасія Заворотнюк уклала договір з ТОВ "Російський іпотечний банк" на суму $435 тисяч. Всю суму актриса повинна була повернути через рік. Але через рік вона не розрахувалася з банком і на неї подали в суд з вимогою стягнути весь борг, прострочені відсотки, пеню за прострочення. За фактом Заворотнюк потрібно було сплатити зверху ще 50% від суми кредиту.

Після стрибка долара в 2014 році сума стала абсолютно непідйомною, і суд задовольнив вимоги банку лише частково. У 2017 році Заворотнюк змогла виплатити невелику частину кредиту, а також пропонувала організації ділянку в Підмосков'ї. Однак банк не зміг погасити заборгованість майном, так як земля належить матері актриси.

Анастасія Заворотнюк (Фото: facebook com/AZavorotnyuk)

Крім того, Анастасію Заворотнюк намагалися визнати банкрутом, але арбітражний суд відмовив в арешті майна. У 2019 році актриса якимось чином змогла позбутися боргу і їй залишилося сплатити виконавчий збір у розмірі $37 тисяч. Через цю заборгованість актрису не хотіли випускати на лікування за кордон.

Проте юристи Заворотнюк подали зустрічний позов, і нарешті судова тяганина підійшла до завершення. На даний момент артистка може абсолютно спокійно вирушити на лікування за кордон.