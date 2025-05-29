Он делит счет пополам на свидании: красный флажок или здравый подход?

Мужчина предлагает делить счет уже на первом свидании - для одних это признак уважения к равенству, для других - тревожный сигнал. Во времена, когда гендерные роли пересматриваются, а финансовые привычки меняются, такие жесты стали полем для ожесточенных споров. Так как правильно интерпретировать эту ситуацию? И действительно ли все так однозначно?

Как воспринимать мужчину, который делит счета в кафе, за такси и другие расходы с первых свиданий пополам, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

Делит счет на первом свидании - это о чем?

Когда мужчина с первого же свидания предлагает делить счет, это может свидетельствовать о нескольких вещах. Во-первых, он может придерживаться философии равноправия. В этом случае разделенная оплата - не жадность, а способ показать уважение к вашей независимости.

Но есть и другая сторона. Для некоторых мужчин это способ избежать ответственности, не вкладываться в отношения или даже продемонстрировать отстранённость. Такой жест не всегда о равенстве - иногда это сигнал, что он не планирует ничего серьёзного.

"Мы разделим счет?", "Я оплатил свой кофе, твой - 78 гривен", "Ты можешь скинуть мне половину за такси?" - эти фразы вызывают у многих женщин микро-шок или хотя бы внутреннее недоумение. Потому что с детства нас учили: настоящий мужчина платит за женщину. А здесь - равенство, арифметика и отсутствие пафоса", - говорит эксперт.

Что такой жест означает на самом деле?

Он не скупой - он честный

Есть мужчины, для которых делить счет - не об экономии, а об уважении к тебе как к равной. Для них это признак здоровых границ и того, что они не покупают привязанность. ⠀

А может, и вправду скупой

Если он считает каждую копейку, но при этом имеет новенький телефон, дорогую машину и Gucci на поясе - возможно, это не экономность, а ценность вещей, а не людей.

Психологи считают, что платить или не платить на свидании - это социальный ритуал, в котором каждое действие имеет подтекст. Если мужчина игнорирует контекст (например, пригласил вас сам, но предлагает рассчитаться "по-честному") - это говорит о слабом понимании невербальной этики.

Напротив, когда он говорит: "Я заплачу, потому что пригласил, но ты можешь в следующий раз" - это уже другое дело. Такое поведение говорит о взаимности и способности к компромиссу.

На что стоит обратить внимание ("красные флажки")

Подчеркивает разделение слишком явно, мол: "Мы же взрослые люди" - сигнал, что и дальше будет уклоняться от ответственности.

Платит только за себя, даже если заказал больше - говорит об эмоциональном индивидуализме.

Обижается, если вы предлагаете ему заплатить - признак контроля и незрелости.

А когда это действительно нормально?

Вы обсудили финансы заранее и договорились о равноправии.

Это не выглядит как протест или жадность.

Мужчина искренне объясняет, почему предлагает такой вариант (например, у него ограниченный бюджет или ценности финансовой независимости).

И самый главный вопрос - как вы на это реагируете?

"А как тебе с этим? Здесь важнее всего не "что правильно", а "что окей для тебя". Если тебе комфортно с "50/50" - отлично. Если ты ждешь галантности и проявления щедрости - это тоже нормально. Потому что в отношениях главное - не счет за пиццу, а внутреннее ощущение: Видят ли во мне ценность? Чувствую ли я себя важным/важным рядом с этим человеком? И это свидетельствует о том, совпадают ли у вас с партнером ценности и взгляды на жизнь", - объясняет специалист.

Первые свидания - это вовсе не о деньгах, это о готовности к взаимодействию двух людей. И финансовый вопрос - это некий тест на зрелость. Если человек сразу озвучивает формат свидания - это окей.

Но если отказывается платить, чтобы не обязываться - это тревожный маркер. Уважение к себе и к партнеру всегда проявляется в деталях.

"Поэтому вместо того, чтобы спрашивать "это нормально?", лучше спроси себя: "Мне в этом хорошо или нет?" А уже потом - строить с ним что-то большее, или... отменить сплит-счет и этот контакт вместе с ним", - резюмирует Виталий Курсик.