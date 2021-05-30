Затяжні дощі та весняні градуси: синоптики ошелешили прогнозом на червень

Температура повітря вище + 25 градусів в червні підніметься в декількох регіонах і всього на кілька днів. Середня температура повітря в Україні коливатиметься в денний час від +19 до +23 градусів, вночі – від +12 до +15 градусів. Очікується багато дощів, місцями - грози.

На сході України червень почнеться з сухої погоди та підвищення температури до + 25 градусів, але вже до 5 червня погода почне псуватися і затягне дощами, які прогнозують щодня, до середини червня. Потім буде кілька днів перепочинку і дощі знову почнуть заливати східні області.

Не варто очікувати спекотної та сонячної погоди й на півдні України. Перші дні літа будуть ясними та сухими, а вже з 4 червня почнуться грози, які переростуть в короткочасні дощі. Вони будуть йти щодня, з короткими перепочинками. Вночі на півдні буде порівняно тепло, від +13 до + 17 градусів, в денний час температура не перевищить +19 + 23 градусів.

На півночі в червні сухими буде всього кілька днів - перші дні місяця і кілька – в середині червня. Майже весь перший літній місяць буде дощовим, часом очікуються зливи та грози. Вночі в регіоні очікується від + 9 до +14 градусів, вдень стовпчики термометрів підніматимуться до +18 + 22 градусів.

Найскладніша ситуація буде на заході країни. З 1 червня в регіоні прогнозуються сильні грози та дощі. За прогностичними картками синоптиків видно, що опади очікуються щодня, майже без перепочинків. Це може призвести до підйому рівня річок та підтопленням житлових будинків у гірській місцевості. Температура повітря ночами коливатиметься від + 9 до +14 градусів, вдень очікується від +17 до +22 градусів.

У Києві літо почнеться з ясної та сухої погоди, а ось з 5 червня почнеться сезон дощів. Перепочинки будуть, але недовгі – 12-14 червня, і вже в другій половині місяця. Нічна температура в столиці очікується на рівні + 12 +14 градусів, вдень буде прогріватися до +19 + 22 градусів.

Карта погоди в Україні на Червень 2021

Як розповіла кліматолог Світлана Краковська, сильної спеки у 2021 році не очікується. Однак вона спрогнозувала в середині літа тропічні ночі, коли температура повітря буде триматися близько +20 градусів.