Затяжная и очень мощная: на Землю обрушилась магнитная буря

Дни магнитных бурь

По данным Meteoagent и Spaceweather, магнитная буря К-индекса 5 накрыла Землю в среду, 24 мая.

Ожидается, что эта буря растянется на три дня и геомагнитная обстановка успокоится только к 27 мая. 25-26 мая уровень бури достигнет К-индекса 4.

Потом ожидается еще одна сильная вспышка - 28 мая. Она будет короткая, всего один день, но достигнет К-индекса 4.

Магнитные бури К-индекса 4 или 5 обычно провоцируют общее ухудшение самочувствия, головные боли и обострение хронических заболеваний.

Как магнитная буря действует на человека

Чаще всего люди в дни магнитных бурь испытывают повышенную утомляемость, нарушение концентрации, головные боли, сонливость. Также могут быть такие симптомы:

Головокружение

Мигрень

Ощущение тумана в голове

Скачки артериального давления

Аритмии

Тошнота, проблемы с пищеварением

Слабость, упадок сил, апатия

Бессонница или повышенная сонливость

Раздражительность, агрессия

Повышенная тревожность, обострение психических и психологических проблем

Обострение хронических заболеваний

Боль в местах старых переломов

Боль в мышцах

Как помочь организму в дни магнитных бурь

В дни магнитных бурь нужно придерживаться нормального распорядка дня и графика питания - вовремя ложиться спать, отдыхать не менее 8 часов, полноценно питаться и не пропускать приемы пищи.

Психоэмоциональную, физическую нагрузку стоит снизить. Интенсивные занятия в зале замените на пробежку или плавание, вечером постарайтесь провести время спокойно.

Из рациона исключите острые, соленые, вредные продукты и алкоголь. Не налегайте на кофе, пейте больше воды.

Улучшить состояние поможет утром контрастный душ, вечером - расслабляющая ванна. Днем обязательно подышите свежим воздухом. Постарайтесь не ввязываться в конфликты, не спорьте и не выясняйте отношения.

Людям с хроническими заболеваниями стоит больше отдыхать и держать под руками необходимые препараты.