Вот что происходит с вашим телом, когда вы не пьете достаточно воды

Чтобы поддержать водный баланс, человеку нужно пить 8 стаканов воды в день. А вот при недостаточном потреблении воды могут быть отрицательные последствия для здоровья.

Большинство человеческого организма на самом деле состоит из воды. Она необходима для каждой системы тела, вода имеет широкий перечень функций - помогает телу избавиться от отходов через мочу, поддерживает здоровую температуру через потоотделение и тд.

О том, что происходит с организмом, если недостаточно пить воду, пишет ресурс Eat This, Not That .

Чаще будет возникать голод

Если в течение дня вы чувствуете голод больше обычного, это может быть следствием того, что вы пьете недостаточно жидкости. Когда вы обезвожены, тело может побуждать вас есть больше соленой или крахмалистой пищи, удерживающей воду в организме.

В следующий раз, когда вам захочется неконтролируемо что-нибудь съесть, попробуйте сначала выпить немного воды. Обычная вода не только способствует гидрации, но и может удержать вас от употребления лишних калорий.

Могут появиться головные боли

Головная боль может возникать из-за ряда факторов, но главным виновником является обезвоживание. Поэтому в следующий раз, когда вас будет мучить головная боль, перед тем как принять таблетку, попробуйте сначала выпить немного воды.

Чтобы избежать этой проблемы в будущем, пейте воду постоянно в течение дня, а не ждите, пока появятся симптомы обезвоживания. Если испытываете жажду, значит, вы не выпиваете достаточно воды за день.

Может возникнуть запор

Жидкость помогает увлажнять суставы и ткани тела, а также способствует прохождению содержимого через пищеварительный тракт. Когда вы пьете недостаточно жидкости, это может замедлить процесс стула, что приведет к неприятному накоплению.

Это может привести к появлению запора и, наконец, увеличить риск развития геморроя.

Растет чувство усталости

Если напитки, содержащие кофеин и сахар, ваши любимые, то попробуйте заменить некоторые из них на воду, чтобы повысить энергию. Это может привести к улучшению гидратации и уменьшить похмелье от кофеина и сахара.

Хотя напитки с кофеином могут способствовать увлажнению организма, они на самом дел обладают легким мочегонным эффектом, что приводит к увеличению мочеиспускания.

Увеличивается риск теплового удара

Тепловые судороги, тепловое истощение и тепловой удар связаны с обезвоживанием. Влажная, горячая среда может усилить обезвоживание и увеличить вероятность тепловых болезней.

Тепловой удар может отличаться горячей сухой кожей, высокой температурой тела и слабостью. Если вы чувствуете любой из этих симптомов, вы должны выпить немного воды и немедленно обратиться к врачу.

Замедляется метаболизм

Употребление достаточного количества жидкости имеет множество преимуществ, одним из которых может быть потеря веса. Журнал клинической эндокринологии и метаболизма задокументировал исследование, выявившее 30% повышение метаболизма участников после употребления примерно 0,5 л воды.

Исследователи также отметили, что увеличение употребления воды на 1,5 л в день может сжечь дополнительно 17 400 калорий в течение года. Это поможет похудеть.

Трудно сосредоточиться

Трудно удерживать внимание на поставленной задаче? Это может быть связано с состоянием гидратации. Ваш мозг на 80% состоит из воды, и согласно исследованиям даже легкое обезвоживание может повлиять на память и концентрацию внимания.

Большие уровни обезвоживания вызывают еще более серьезные неврологические симптомы, такие как спутанность сознания и бред.

Может ускоряться пульс

Сидя на месте, работая или смотря телевизор, если вы замечаете больший пульс, чем обычно, это может быть связано с обезвоживанием. Когда вы пьете недостаточно жидкости, сердце должно работать больше, чтобы перекачивать кровь по всему телу, что приводит к более быстрому пульсу.

Чтобы ваша сердечно-сосудистая система работала более эффективно, начинайте день с большого количества жидкости и регулярно употребляйте воду в течение дня.