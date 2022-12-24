Утвержденная компартией одежда и панталоны с начесом: какой была мода в СССР (фото)

Как одевались во времена СССР

Государство в то время тотально контролировало все сферы жизни. И даже одежда и обувь попадали под своеобразную цензуру. Фабрики производили однообразный наряд, количество фасонов было крайне ограничено.

Дважды в год в СССР устраивали модные показы. Однако там только можно было посмотреть новые фасоны. Представляя коллекции, продавали не одежду, а только выкройки новых моделей. Поэтому одежду приходилось шить самому или заказывать в ателье.

Те же конечно не могли всех обслужить, поэтому женщины массово овладевали искусством шитья. Каждая вторая женщина шила одежду из-за необходимости. В школе даже ввели обязательный предмет - шитье.

С нижним бельем тоже было все плачевно. О кружевных трусиках женщины могли только мечтать. В доступе они имели лишь несколько моделей комбинаций, часто из неприятных на ощупь материалов.

Фабрики шили по три размера бюстгальтеров и панталоны с начесом и без. Если женщинам не подходил размер, приходилось шить на заказ. Тонкие капроновые чулки в СССР были редкостью и считались предметом роскоши. Ими могли похвастаться только жены высшего партийного руководства и дипломатов.

Как одевались в СССР (скриншот)

Однако даже в то время часть молодежь стремилась одеваться ярко и модно. Купить что-то импортное было очень сложно, его доставали через коммерсантов на черном рынке. Выкройки искали в иностранных модных журналах. Особенно популярно было издание "Бурда". За него приходилось отдавать 5 рублей, при том что советские газеты тогда стоили 30 копеек.

В разные периоды СССР стиль одежды и мода отличались. Вспомним самые яркие черты наряда советского человека.

Мода 1940-1950-х

В это время пролетарский стиль отчетливо отличался от западноевропейских стандартов. Однако элита могла моднее наряжаться. Семьи партийного и военного руководства дипломаты и актеры не попадали под жесткий контроль.

Текстильная и швейная промышленность выпускали однообразные модели, ткани и цвета. Низкий ассортимент сырья вызвал "бедность" фасонов одежды.

Для женщин шили деловые платья и классические костюмы с приталенным жакетом и длинной узкой юбкой. Вся одежда была приглушенного не кричащего цвета, минимально украшена.

Для мужчин шили пиджаки с широкими плечами, брюки с манжетами. Модными были куртки цвета хаки, гимнастерки, галифе, офицерские сапоги, кожаные пояса.

Период хрущевской оттепели

С 60-х годов относительно улучшается уровень моды в Союзе. В журнале "Советская женщина" 1957 года уже презентовали фасоны парижских модельеров. А в 1959 году Дом Диора показал свою коллекцию в СССР.

В это время в моду входят новые силуэты - узкий, прямой, трапециевидный, расширенный книзу и наоборот. Такие модели костюмов придавали изысканности и выразительности. Также начали комбинировать платья-пальто, платья-костюмы, костюмы-пальто. Вероятно, это определенные отзывы моды от Коко Шанель.

С 60-х годов советские модельеры стали постоянными участниками международных показов, где даже получали одобрительные отзывы. Однако эта одежда практически не переходила в повседневную жизнь советского человека.

Как одевались в СССР (скриншот)

Стиль во время Холодной войны

В 1960-х годах мода претерпела больше всего изменений. Противостояние между СССР и США способствовало развитию науки и технологий. Появились новые материалы, формировалась молодежь с неординарным стилем.

Чтобы не отставать от западного мира, в Союзе начали массово открывать Дома моделей в крупных городах.

В то время в моду вошел узкий силуэт одежды с подчеркнутой талией, длиной ниже колен. А также свободный наряд трапециевидного силуэта: малые платья, плащики, костюмы с коротким жакетом с пологими плечами и узкой юбкой.

Утвердился новый идеал женщины. В моде - девочка-подросток. Она худощавая, высокая, спортивного телосложения, без выразительных женских форм.

Тогда популярными стали мини-юбки и короткие платья. Также появилось много синтетических тканей. Брюки в женском гардеробе считались дурным тоном, но уже в конце 1960-х молодежь начала носить джинсы.

Мужчины копировали одежду английских "битлов". Носили короткие обжатые пиджаки, брюки-бедровки, расширенные книзу. Отпускали длинные волосы.

Стильные образы из модных журналов (скриншот)

Мода 70-80х годов

Среди молодежи распространилась популярная на Западе идеология хипи. Они одевались ярко, красочно и продуманно небрежно. Носили потертые джинсы, разрисованные майки, длинные рубашки, кожаные куртки с бахромой. Обувь носили на босу ногу. На руки часто обильно одевали плетеные браслеты-"фенички", много бусы. Образ дополняли длинными волосами. Мужчины отпускали бороды.

Женщины стали носить более длинные платья, юбки. Стали модными плащи из гладких, узорных или клетчатых тканей. Сформировался вертикальный, более объемный, фалдистый силуэт.

В середине 1970-х годов очень модными стали джинсы. Это вызвало большой дефицит и породило "барахолки", на которых можно было найти такую желанную стильную одежду.

Также в этот период стал модным наряд с вышивкой, макраме и вязаные изделия.

Стильные образы из модных журналов (скриншот)

В 80-е годы стал преобладать простой крой. Важные его признаки - расширение плечевого пояса и новая геометрия формы. Популярными были классические и спортивные костюмы.

Для женщин шили костюмы с объемными жакетами, брюками мужского кроя. Модными стали свободные блузы, жилеты, объемные вязаные свитера, мини-юбки, длинные хлопчатобумажные платья. Многие модели заимствовали из мужского гардероба. Популярность также приобрел трикотаж.

Для мужчин шили костюмы-тройки с большими пиджаками, широкими плечами, брюки со складами в поясе, жилетки.

Этот период интересен и появлением субкультуры - панков. Они носили кожаные черные куртки и брюки с металлическими бляшками, тяжелую обувь. Образ дополняли яркими "ирокезами".

Как одевались в СССР (скриншот)

Каким был макияж

Доступность к стильному образу была не единственной проблемой для модниц. У советской женщины был очень ограниченный ассортимент косметических средств. Лак для волос или помады было сложно купить. Поэтому такие вещи очень ценились. Когда помада заканчивалась, ее остатки выковыряли спичкой или пальцами, чтобы уж точно использовать до конца.

На лицо наносили тональный крем "Балет". Поскольку он был низкого качества, то давал эффект маски - ложился на кожу толстым слоем.

Ресницы подводили тушью. Но поскольку та обладала способностью быстро высыхать, то женщинам приходилось плевать в баночку, тогда тушь снова становилась пригодной для использования.

Заканчивающуюся губную помаду собирали до последней капли в тюбике спичкой или пальцами. Также в те времена женщины пользовались рассыпчатой пудрой из талька.

Иконы стиля

У советских женщин были свои кумиры из кино и сериалов. Поэтому они всячески хотели походить на героинь кинолент. Часто модные образы копировались в телеведущих новостей.

Одно время особенно популярны были актриса Людмила Гурченко, балерина Майя Плисецкая и актриса Барбара Брыльска. Женщины заимствовали не только их стиль одежды, но и пытались делать схожие стрижки и прически.