Что такое шароварщина или как СССР осквернил украинский народный наряд (фото и видео)

Этот процесс замены со временем стал называться шароварщиной.

Нам навязывали образы краснощеких девушек в ярких пластмассовых венках и пузатых мужчин в атласных шароварах. Однако такой наряд имеет мало общего с этнически украинским.

Советская власть методически обесценила украинскую культуру, подменяя ее народные наряды, традиции и элементы быта на низкопробные "копии".

О том, как Советский союз создавал образ малоросса и подменил национальный наряд на шароварщину, рассказываем в материале Styler.

Что такое шароварщина и откуда она взялась

Шароварщина - это искажение и умышленная примитивизация народной культуры, термин используется на обозначение способа репрезентации национальной идентичности с помощью псевдонародной крестьянской и казацкой одежды, элементов быта, где содержание заменяется формой.

Расцветом шароварщины считают 1930-е годы. В Советском союзе отвергали любую национальную идентичность, кроме российской.

Народные традиции, обряды, одежда и элементы быта других этносов представляли в деградированном виде, из-за чего те теряли свою ценность.

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Понятие "шароварщина" часто связывают с шароварами - широкими штанами, которые носили казаки. Однако фольклористы это отрицают, потому что явление было распространено и в постколониальных странах Советского союза, где шаровар не было.

Другая теория утверждает, что термин шароварщины пошел от деятеля - Бориса Шарварко, который с 1977 года ставил ключевые концерты и организовывал официальные массовые мероприятия в Украине.

Как произошла подмена понятий

Советским властям тяжело было полностью запретить нашу культуру, поэтому они планово подменяли понятие, чтобы показать нас низкоценными.

Так, вместо символического орнамента вышиванок, рубашки украшали стилизованными цветами слишком ярких цветов и нехарактерными узорами.

Из народного наряда выбрасывали определенные элементы, делали его простым, со скупым убранством. Часто его шили из дешевого блестящего материала, чтобы подчеркнуть низость культуры. Девушек украшали в "бедненькими" пластмассовыми венками с лентами.

Шароварщина затронула не только одежду. Она уродовала все сферы быта и культуры. В частности, гопак позиционировался как развлечение "малороссов", а традиционное акапельное пение заменили советскими ансамблями. Вместо того чтобы раскрывать суть свадебных обрядов, акцентировали на застолье.

Кадры из советского фильма "В степях Украины", иллюстрируют, как зрителю навязали образ толстого украинца-салоеда (Скриншот)

Явление шароварщины вошло в кинематограф, театр, музыку и стало элементом пропаганды. Всё это в комплексе создавало образ низкокультурного украинца-малороса.

Через несколько десятилетий методической промывки мозгов многие действительно начали верить в этот навязанный образ украинца, а сценические костюмы ансамблей воспринимать за народный наряд.

Иногда сами украинцы "продвигают" эти подмененные понятия. Современными примерами шароварщины называют песни Михаила Поплавского, в частности о вареничках и сале, а также определенные сценки "95 Квартала".

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Сейчас историки все чаще призывают избавиться от шароварщины и навязанного советской властью образа украинца.

Каким на самом деле был традиционный народный наряд

Традиционный наряд украинцев был изысканным и элегантным. Различался он у каждого региона. Одежду шили из домотканого полотна приглушенных тонов, не использовали кричащих цветов.

Вышитые рубашки были разнообразны. Узорами украшали манжеты, рукава и низ рубашки. Женского декольте не было, разве что глубокий разрез, чтобы можно было кормить младенца.

Украинцы в народной одежде (фото: facebook/ Сила рода)

Поверх рубашки женщины одевали юбку, тогда фартук. Образ дополняли кептарем, безрукавкой или корсеткой.

Женщины и девушки обожали украшения, потому носили их много. Ожерелье свидетельствовало о статусе. Практически все украшения были из натуральных камней или кораллов. Ценился янтарь, стеклянные бусы, дукачи, буси.

Украинцы в народной одежде (фото: facebook/ Сила рода)

Платки носили замужние женщины, изредка и девушки, но завязывали голову так, что были видны волосы. Венок надевали на свадьбу, он заменял фату. В него вплетали не только цветы, но и перья, украшали лентами.

Мужчины носили шляпы или шапки разных форм. Голову было принято покрывать повсюду, кроме церкви и за обеденным столом.

Издавна рубашки были длинными, затем стали популярны короткие модели. Они были широкого кроя и удобны, слегка украшены вышивкой.

Украинцы в народной одежде (фото: facebook/ Сила рода)

С верхней одежды были свита, жупаны, чумарка, кожух. Подпоясывали мужчины ремнем, часто тот был кожаным.

Издавна украинские мужчины носили узкие штаны, заправляли их в сапоги. Казаки времен Сагайдачного, Хмельницкого, Мазепы шаровар не носили. Этот наряд пришел несколько позже и не был настолько массовым, как мы привыкли думать.