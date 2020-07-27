Може торкнутися кожного: в Кирилівці застерегли про нову небезпеку

У Кирилівці попередили про грабежі на базах відпочинку. Відпочиваючі помітили, що в курортному місті почастішали випадки крадіжок і запідозрили адміністрацію баз відпочинку у сприянні злочинцям. Така заява з'явилася в одному каналів Telegram, присвяченому інформації про події в місті Кирилівка.

Як повідомляється в каналі "Кирилівка – Відгуки", з номерів у базах відпочинку крадуть цінні речі.

"Відразу нічого не віщувало біди. Але потім виявилося, що на базах процвітають грабежі!!! Раз в місяць стабільно. І ніхто не свербить, а виносять всі речі через вікно з кімнати, поки господарів немає (чи не за наводкою?)", - написали у співтоваристві.

Також там зазначили, що, можливо, для безпеки варто орендувати номер в більш дорогих комплексах.

"Загалом, це не бази відпочинку повинні бути, а центр тренування оперів. Нікому не побажаємо такого відпочинку, як був у нас. Краще дорожче, але надійніше, ніж спляча "охоронниця" з виглядом прибиральниці та вічно відкриті ворота. Бережіться!" - підсумували постраждалі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на пляжах Кирилівки з'явилася нова проблема. Попри штормове море на березі безліч людей, які купаються у високих хвилях і засмагають на березі.

Також ми писали, що українець поскаржився на відпочинок в Кирилівці через медуз і морських бліх.