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Одесу накрила потужна злива

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Одеса, Четвер 22 липня 2021 08:39
Одесу накрила потужна злива Фото: Одесу накрила злива (dumskaya.net)
Автор: Анастасія Рокитна

Одесу накрила потужний злива, багато міських вулиць затоплено. Пілоти пасажирських авіалайнерів, які повинні були приземлитися в Одесі після години ночі, вирішили піти на інші аеродроми.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на видання "Думська".

На вулицях Балківській, Приморській, Королева, Фонтана і Черемушок сильно піднявся рівень води. У повноводні річки перетворилися Генуезька, Французький бульвар і Дерибасівська, а також центральна алея Аркадії.

У ряді районів міста немає світла. Впали сотні дерев. Інформації про жертви і постраждалих поки немає.

Пілоти пасажирських авіалайнерів пішли на інші аеродроми. Зокрема, борт LOT, який прибув з Варшави, повернувся назад, а літак Azur Air Ukraine з Анталії полетів до Борисполя.

Крім того, надходять повідомлення про підтоплені парадні багатоквартирні будинки. За інформацією гідрометцентру, в місті за годину випав 31 мм опадів.

Фото: Одесу накрила злива (dumskaya.net)

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