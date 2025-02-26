Позвонить "батькові" или "батьку": какой вариант на самом деле правильный?

В повседневной речи нередко возникают сомнения относительно правильного употребления дательного падежа существительных мужского рода. Мы говорим позвонить "батьку" или "батькові", подякувати "сину" или "синові"? Какой вариант правильный, а какой считать ошибкой?

Часто возникает вопрос, какое окончание в дательном падеже правильнее: "батьку" чи "батькові", "сину" чи "синові"? На самом деле оба варианта являются правильными, ведь они - грамматические синонимы.

Существует мнение, что следует отдавать предпочтение окончанию -ові или -єві, потому что форма на -у якобы русская. Но это миф.

"Оба окончания наши, давние, украинские. Не надо разбазаривать языковые богатства, родом из глубокой древности", - отмечает языковед.

Также есть один совет: если в предложении идет несколько существительных мужского рода в дательном падеже, лучше использовать эти окончания поочередно.

Например, конструкция "директору Петренку Володимиру Михайловичу" звучит неуклюже. Вместо этого правильнее будет: "директорові Петренку Володимирові Михайловичу".

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