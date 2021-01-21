Як не засинати на ходу і перемогти сонливість: експерти назвали прості засоби

Сонливість і бажання заснути в позаурочний час в зимовий період заважає концентрації дуже багатьох людей. Для того, щоб підбадьоритися та отримати необхідну енергію, раціон людини повинен бути насичений продуктами з високим вмістом білка та амінокислот.

Фахівці назвали вісім найбільш простих і доступних продуктів, які допоможуть справитися з сонливістю і дадуть заряд бадьорості та енергії. Про це пише MarieClaire.

Зернові пластівці

Такий сніданок допоможе вам не тільки підбадьоритися, але і подбати про свою фігуру. Кукурудзяні пластівці рекомендується замінити на цілозернові. Вони уповільнюють викид глюкози в кров і забезпечать енергією на весь день.

Яйця

В яєчних жовтках міститься високий вміст вітаміну В, який відповідає на енергію, компенсує нестачу вітаміну D і зміцнює кістки. Крім того, в яйцях багато білка, а це особливо важливо при великій витраті енергії.

Горіхи та сухофрукти

Бездоганне поєднання корисних жирів, волокна і білків. Волокна допомагають уповільнити викид глюкози, і тому енергія зберігається довше. Жири в горіхах, насінні та маслах забезпечують бадьорістю, силами. Особливо це важливо не тільки для тривалого робочого дня, але перед пробіжкою або походом в басейн.

Чай

Чай не тільки джерело бадьорості, але і відмінний помічник при зневодненні. Неважливо, який ви п'єте чай, чорний або зелений – вони підживлюють організм енергією. Ще краще з цією функцією справляються трав'яні та фруктові чаї. А в зимовий період вони додадуть корисних вітамінів. Особливо хороший ефект дає трав'яний чай з медом. Якщо кава дає бадьорість майже відразу, то у чаю ця дія більш пролонгована.

Апельсиновий сік

Цитрусові для тих, хто спить на ходу – просто знахідка. У такому соку повно вітаміну С, а він додає сил, бадьорості та енергії. Запахи лайма, апельсина і лимона стимулює мозкову діяльність. Крім того, такий сік стане відмінною профілактикою від сезонних застуд.

Яблука

В яблуках багато кверцетину, який відповідає за роботу м'язових клітин і змушує їх виробляти більше енергії.

Шоколад

Кілька часточок шоколаду вранці змусить вироблятися ендорфіни, які дадуть необхідну. енергію. Ціла плитка дасть заряд бадьорості на кілька годин. У какао міститься кофеїн і теобромін – вони дають ефект бадьорості, але на відміну від звичайної кави немає підйому тиску, прискореного серцебиття. Проте варто пам'ятати, що такими властивостями володіє тільки чорний шоколад з мінімальним вмістом цукру. Білий шоколад і плитки з наповнювачами вам не допоможуть.

Шпинат

В цьому продукті мало калорій і багато заліза. Щоб залізо краще засвоювалося, в салат зі свіжим листям потрібно додавати кілька крапель лимона. У шпинаті багато лютеїну, бета-каротину і зеаксантину.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікар назвав несподівані продукти, які захищають від вірусів і бактерій.

А також розповідали про те, що медики дали відповідь про те, чи здатна кава вимивати кальцій з організму.