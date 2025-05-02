Простуда летом: почему люди болеют даже в жару?

Несмотря на то, что грипп обычно ассоциируется с зимой, многие неожиданно слегают с этим заболеванием и в разгар лета. Почему вирусом можно заразиться и летом в жару?

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу педиатра Дарьи Власенко.

Почему люди болеют даже в жару

В теплое время года могут возникать внезапные сопли и другие симптомы, которые указывают на ОРВИ:

насморк

боль в горле

чихание

боли в теле

кашель

усталость

головная боль

лихорадка

Энтеровирусы, ротавирусы и аденовирусы активно циркулируют в жару. Летние инфекции часто проявляются желудочными расстройствами, сыпью и насморком.

Более 200 вирусов вызывают симптомы простуды и различные из них активизируются в разные сезоны в течение года. После риновирусов, энтеровирусы, которые, как правило, распространяются в теплую погоду, являются второй основной причиной простуды.

Как и риновирусы, энтеровирусы могут распространяться через дыхательные капли, такие как слюна или слизь, от инфицированного человека, который кашляет или чихает, или через поверхности.

Вирусы имеют белковую оболочку (капсид), защищающую их генетический материал. Некоторые дополнительно покрыты липидной (жировой) оболочкой.

Именно вирусы с оболочкой (грипп, RSV) чувствительны к жаре и сухости - поэтому чаще активны зимой. Тогда как вирусы без оболочки (энтеровирусы) устойчивы к высоким температурам - распространяются летом.

Подобно зимней простуде, летняя простуда может длиться от 7 до 10 дней, в зависимости от общего состояния здоровья и иммунной системы.

Независимо от времени года, вирусы, вызывающие симптомы простуды, являются заразными. Они передаются через крошечные капли в воздухе, которые выделяются из носа и рта человека во время чихания, кашля или разговора.

Как отличить летнюю простуду от гриппа, аллергии и COVID-19

По словам медика, отличить простуду от аллергии или гриппа не всегда легко. Лучше оставаться дома и избегать контакта с другими, когда вы больны, а также пройти тестирование на ковид и грипп.

Путешествия и большие скопления людей увеличивают шансы подхватить инфекцию. Аэропорты, отели, бассейны, детские площадки - все это точки обмена микроорганизмами.

Важно также, что чрезмерное пребывание на солнце истощает иммунную систему и увеличивает уязвимость к инфекциям.

Переход с +32°С на улице в кондиционированное помещение (+22°C) вызывает стресс для организма.

Исследования показывают, что перепады более 7°C повышают риск инфекций дыхательных путей на 35%.

Кондиционеры - источник не только холода, но и бактерий. При неправильном уходе в фильтрах накапливаются микробы, которые могут вызвать пневмонии и бронхиты. Никогда не направляйте на ребенка поток воздуха из кондиционера.

Лечение простуды

Нет эффективных противовирусных лекарств против простуды, но есть способы, которые могут облегчить симптомы: