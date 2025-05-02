Застуда влітку: чому люди хворіють навіть в спеку?

Попри те, що грип зазвичай асоціюється із зимою, чимало людей несподівано злягають із цим захворюванням і в розпал літа. Чому вірусом можна заразитись і влітку в спеку?

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку педіатра Дарії Власенко.

Чому люди хворіють навіть у спеку

В теплу пору року можуть виникати раптові шмарклі і інші симптоми, які вказують на ГРВІ:

нежить

біль у горлі

чхання

болі в тілі

кашель

втома

головний біль

лихоманка

Ентеровіруси, ротавіруси та аденовіруси активно циркулюють у спеку. Літні інфекції часто проявляються шлунковими розладами, висипами і нежитю.

Понад 200 вірусів викликають симптоми застуди і різні з них активізуються у різні сезони протягом року. Після риновірусів, ентеровіруси, які, як правило, розповсюджуються у теплу погоду, є другою основною причиною застуди.

Як і риновіруси, ентеровіруси можуть поширюватися через дихальні краплі, такі як слина або слиз, від інфікованої людини, яка кашляє чи чхає, або через поверхні.

﻿﻿Віруси мають білкову оболонку (капсид), що захищає їх генетичний матеріал. ﻿﻿Деякі додатково вкриті ліпідною (жировою) оболонкою.

Саме віруси з оболонкою (грип, RSV) чутливі до спеки та сухості - тому частіше активні взимку. ﻿﻿Тоді як віруси без оболонки (ентеровіруси) стійкіші до високих температур - поширюються влітку.

Подібно до зимової застуди, літня застуда може тривати від 7 до 10 днів, залежно від загального стану здоров’я та імунної системи.

Незалежно від пори року, віруси, що викликають симптоми застуди, є заразними. Вони передаються через крихітні краплі в повітрі, які виділяються з носа та рота людини під час чхання, кашлю або розмови.

Як відрізнити літню застуду від грипу, алергії та COVID-19

За словами медика, відрізнити застуду від алергії чи грипу не завжди легко. Краще залишатися вдома та уникати контакту з іншими, коли ви хворі, а також пройти тестування на ковід та грип.

Подорожі і великі скупчення людей збільшують шанси підхопити інфекцію. Аеропорти, готелі, басейни, дитячі майданчики - все це точки обміну мікроорганізмами.

Важливо також, що надмірне перебування на сонці виснажує імунну систему й збільшує вразливість до інфекцій.

Перехід із +32°С надворі в кондиційоване приміщення (+22°C) спричиняє стрес для організму.

Дослідження показують, що перепади понад 7°C підвищують ризик інфекцій дихальних шляхів на 35%.

﻿﻿Кондиціонери - джерело не тільки холоду, а й бактерій. При неправильному догляді у фільтрах накопичуються мікроби, що можуть викликати пневмонії та бронхіти. ﻿Ніколи не направляйте на дитину потік повітря з кондиціонера.

Лікування застуди

Немає ефективних противірусних ліків проти застуди, але є способи, які можуть полегшити симптоми: