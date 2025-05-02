Застуда влітку: чому люди хворіють навіть в спеку?
Попри те, що грип зазвичай асоціюється із зимою, чимало людей несподівано злягають із цим захворюванням і в розпал літа. Чому вірусом можна заразитись і влітку в спеку?
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку педіатра Дарії Власенко.
Чому люди хворіють навіть у спеку
В теплу пору року можуть виникати раптові шмарклі і інші симптоми, які вказують на ГРВІ:
- нежить
- біль у горлі
- чхання
- болі в тілі
- кашель
- втома
- головний біль
- лихоманка
Ентеровіруси, ротавіруси та аденовіруси активно циркулюють у спеку. Літні інфекції часто проявляються шлунковими розладами, висипами і нежитю.
Понад 200 вірусів викликають симптоми застуди і різні з них активізуються у різні сезони протягом року. Після риновірусів, ентеровіруси, які, як правило, розповсюджуються у теплу погоду, є другою основною причиною застуди.
Як і риновіруси, ентеровіруси можуть поширюватися через дихальні краплі, такі як слина або слиз, від інфікованої людини, яка кашляє чи чхає, або через поверхні.
Віруси мають білкову оболонку (капсид), що захищає їх генетичний матеріал. Деякі додатково вкриті ліпідною (жировою) оболонкою.
Саме віруси з оболонкою (грип, RSV) чутливі до спеки та сухості - тому частіше активні взимку. Тоді як віруси без оболонки (ентеровіруси) стійкіші до високих температур - поширюються влітку.
Подібно до зимової застуди, літня застуда може тривати від 7 до 10 днів, залежно від загального стану здоров’я та імунної системи.
Незалежно від пори року, віруси, що викликають симптоми застуди, є заразними. Вони передаються через крихітні краплі в повітрі, які виділяються з носа та рота людини під час чхання, кашлю або розмови.
Як відрізнити літню застуду від грипу, алергії та COVID-19
За словами медика, відрізнити застуду від алергії чи грипу не завжди легко. Краще залишатися вдома та уникати контакту з іншими, коли ви хворі, а також пройти тестування на ковід та грип.
Подорожі і великі скупчення людей збільшують шанси підхопити інфекцію. Аеропорти, готелі, басейни, дитячі майданчики - все це точки обміну мікроорганізмами.
Важливо також, що надмірне перебування на сонці виснажує імунну систему й збільшує вразливість до інфекцій.
Перехід із +32°С надворі в кондиційоване приміщення (+22°C) спричиняє стрес для організму.
Дослідження показують, що перепади понад 7°C підвищують ризик інфекцій дихальних шляхів на 35%.
Кондиціонери - джерело не тільки холоду, а й бактерій. При неправильному догляді у фільтрах накопичуються мікроби, що можуть викликати пневмонії та бронхіти. Ніколи не направляйте на дитину потік повітря з кондиціонера.
Лікування застуди
Немає ефективних противірусних ліків проти застуди, але є способи, які можуть полегшити симптоми:
- відпочинок і сон
- вживання великої кількості рідини
- прийом ацетамінофену - наприклад, панадол - від головного болю або лихоманки
- полоскання горла теплою солоною водою або використання спреїв для горла або льодяників від болю в горлі
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