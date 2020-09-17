Хасиди, які застрягли на кордоні, у вишиванках заспівали гімн України: яскраве відео

Паломники не можуть потрапити до України в Умань через карантин і закритий кордон
Хасиди на україно-білоруському кордоні влаштували акцію і заспівали гімн України. Паломники хочуть потрапити до Умані для святкування єврейського Нового року Рош ха-Шана та сподіваються, що такий флешмоб допоможе досягти мети.
Відео виступу хасидів 17 вересня опублікував у Facebook директор Українського єврейського комітету Едуард Долинський.
На кадрах видно, що єврейські паломники на ділянці кордону в Білорусі вбралися у вишиванки та червоні шаровари, одягли козацькі шапки. Під супровід музичних інструментів десятки хасидів виконали кілька рядків гімну України, який "прикрасили" вокалізом.
В кінці пролунало "Слава Україні!" та подяка президенту Володимиру Зеленському.
"У боротьбі за право потрапити до Умані хасиди, які застрягли на кордоні Білорусі та України, виконують гімн України в національних костюмах", - йдеться у публікації.
Відео: Хасиди виконали гімн України, застрягши в Білорусі на кордоні
Користувачів мережі зворушила така акція хасидів, і в коментарях до ролика багато хто став висловлювати співчуття, що через правила карантину і закритого кордону, вони навряд чи досягнуть бажаного і не зможуть відвідати могилу рабі Нахмана в Умані, куди щорічно стікаються десятки тисяч паломників-хасидів
Нагадаємо, що 16 вересня уряд України закрив пункт пропуску "Нові Яриловичі" на кордоні з Білоруссю, де знаходяться паломники-хасиди. Введення таких заходів пояснили поширенням коронавірусної хвороби.
Раніше ми писали про те, що підлітки-хасиди влаштували погром на могилі Рабі Нахмана в Умані.