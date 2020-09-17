Застрявшие на границе хасиды в вышиванках спели гимн Украины: яркое видео

Хасиды спели гимн Украины (коллаж РБК-Украина)

Паломники не могут попасть в Украину в Умань из-за карантина и закрытой границы

Хасиды на украино-белорусской границе устроили акцию и спели гимн Украины. Паломники хотят попасть в Умань для празднования еврейского Нового года Рош ха-Шана и надеются, что такой флешмоб поможет добиться цели.

Видео выступления хасидов 17 сентября опубликовал в Facebook директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

На кадрах видно, что еврейские паломники на участке границы в Беларуси облачились в вышиванки и красные шаровары, одели казацкие шапки. Под сопровождение музыкальных инструментов десятки хасидов исполнили несколько строк гимна Украины, который "украсили" вокализом.

В конце прозвучало "Слава Украине!" и благодарность президенту Владимиру Зеленскому.

"В борьбе за право попасть в Умань, хасиды, застрявшие на границе Беларуси и Украины, исполняют гимн Украины в национальных костюмах", - говорится в публикации.

Видео: Хасиды исполнили гимн Украины, застряв в Беларуси на границе

Пользователей сети растрогала такая акция хасидов, и в комментариях к ролику многие стали высказывать сочувствие, что из-за правил карантина и закрытой границы они вряд ли добьются желаемого и не смогут посетить могилу раби Нахмана в Умани, куда ежегодно стекаются многие десятки тысяч паломников-хасидов.

А меня даже растрогало их пение, им, конечно, нечего было сюда приезжать, но... А спели хорошо!

ЛЕХАИМ! Ну теперь уж точно впускаем, а некоторых, кто хорошо пел - в правительство!

Они крутые! Вот молодцы, только черствое сердце не дрогнет

Простите, откуда реквизит на границе?

Чисто по-человечески людей жалко, но из-за карантина введены существенные ограничения по посещению мест паломничества. Спели хорошо.

Как эта гениальная идея посетила эти светлые головы... интересно...

Напомним, что 16 сентября правительство Украины закрыло пункт пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью, где находятся паломники-хасиды. Введение таких мер объяснили распространением коронавирусной болезни.

Ранее мы писали о том, что подростки-хасиды устроили погром на могиле Раби Нахмана в Умани.