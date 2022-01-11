Застрягли на дорозі в ожеледь або заметіль: водіям дали поради про правильну поведінку

Якщо вам не пощастило, і ви опинилися в заметі або ямі за містом, а самостійно вибратися у вас не вийде, то озирніться навколо. Допомогти виштовхати автомобіль вам можуть водії інших автомобілів.

Якщо ви знаходитесь недалеко від селища, то є сенс звернутися до місцевих жителів і пошукати якусь велику техніку, наприклад, трактор.

Не залишайте автомобіль на дорозі без розпізнавальних сигналів - включіть аварійку, поставте знак аварійної зупинки, включіть ліхтар – вас повинно бути видно іншим учасникам руху.

Якщо ситуація дуже серйозна і ваш автомобіль вилетів з дороги, то викликайте рятувальну службу за номером 101. Перед дзвінком вам потрібно з'ясувати точне місце вашого знаходження, щоб повідомити рятувальникам.

Орієнтуйтеся по знаках, найближчим населеним пунктам, АЗС, кілометрових стовпах. Опис місцевості також допоможе - вкажіть пагорби, ліс. Якщо у вас є навігатор або працює зв'язок із супутником на телефоні – ви зможете дати більш точні координати.

Уточніть приблизний час очікування допомоги, снігоочисної техніки або іншої спецтехніки. Якщо допомогу доведеться чекати довго, і ви на дорозі в повній самоті – є сенс знайти укриття до приїзду рятувальників на найближчій АЗС або в населеному пункті.

Якщо в снігових заметах застрягло кілька машин, то вам краще чекати рятувальників з іншими водіями.

Підказати місце, де можна зігрітися, можуть рятувальники. Це можуть бути придорожні кафе, школи, інші установи на трасі.