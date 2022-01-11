Застряли на дороге в гололед или метель: водителям дали советы о правильном поведении

Если вам не повезло, и вы оказались в сугробе или яме за городом, а самостоятельно выбраться у вас не получится, то осмотритесь вокруг. Помочь вытолкать автомобиль вам могут водители других автомобилей.

Если вы находитесь недалеко от поселка, то есть смысл обратиться к местным жителям и поискать какую-то крупную технику, например, трактор.

Не оставляйте автомобиль на дороге без опознавательных сигналов – включите аварийку, поставьте знак аварийной остановки, включите фонарь – вас должно быть видно другим участникам движения.

Если ситуация очень серьезная и ваш автомобиль вылетел с дороги, то вызывайте спасательную службу по номеру 101. Перед звонком вам нужно выяснить точное место вашего нахождения, чтобы сообщить спасателям.

Ориентируйтесь по знакам, ближайшим населенным пунктам, АЗС, километровых столбах. Описание местности также поможет – укажите холмы, лес. Если у вас есть навигатор или работает связь со спутником на телефоне – вы сможете дать более точные координаты.

Уточните приблизительное время ожидания помощи, снегоочистительной техники или другой спецтехники. Если помощь придется ждать долго, и вы на дороге в полном одиночестве – есть смысл найти укрытие до приезда спасателей на ближайшей АЗС или в населенном пункте.

Если в снежных заносах застряло несколько машин, то вам лучше ждать спасателей с другими водителями.

Подсказать место, где можно согреться, могут спасатели. Это могут быть придорожные кафе, школы, другие учреждения на трассе.