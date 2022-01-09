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Як правильно очистити автомобіль від снігу: корисні лайфхаки для автомобілістів

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Неділя 09 січня 2022 19:10
Як правильно очистити автомобіль від снігу: корисні лайфхаки для автомобілістів Як правильно очистити автомобіль від снігу (Фото: РБК-Україна Авто)
Автор: Константин Широкун

Закінчення новорічних свят ознаменувалося в Україні щедрою порцією опадів: снігопади накривають Київ та інші міста країни. Тому дуже важливо нагадати, як правильно очищати машину від снігу, щоб витратити на цю процедуру якомога менше часу.

Важливі поради, як підвищити видимість свого автомобіля на дорозі і вашу безпеку в цілому, правильно очистивши його від снігу, читайте нижче в матеріалі РБК-Україна Авто.

Як почистити автомобіль від снігу: важливі правила

  • Насамперед зметіть сніг з водійських дверей. Це дозволить швидше потрапити в салон, не накидавши в нього морозної вологи, і при необхідності запустити машину, увімкнути обігріви дзеркал та обігрівач салону.

Як правильно очистити автомобіль від снігу: корисні лайфхаки для автомобілістів

  • Очищати кузов машини починайте з даху. Далі переходите на бічне скління, капот і багажник. Таким чином, вам не доведеться виконувати подвійну роботу.
  • Не лінуйтеся прибрати сніг з оптики: фар і ліхтарів. В іншому випадку видимість покажчиків поворотів, габаритів і стоп-сигналів істотно знижується, особливо вдень.
  • Подбайте, щоб снігу не було на форсунках омивача лобового скла і фар. Струмінь рідини не проб'є шар снігу, і ви позбудетеся такої важливої в зимову сльоту функції.

Як правильно очистити автомобіль від снігу: корисні лайфхаки для автомобілістів

  • Важливо очистити від снігу зону між капотом і лобовим склом. Тут розташовані решітки повітрозабірників салону. Сніг на них може стати причиною постійного запотівання салону.
  • Ефективніше чистити сніг щіткою. Вона менше дряпає лакофарбове покриття автомобіля, аніж скребок, і дозволяє очищати велику площу кузова за один помах.
  • Очищайте сніг заздалегідь. Навіть якщо ви не збираєтеся найближчими годинами виїжджати, то хоча б побіжно обметіть машину – лобове та заднє скло, двері. Підталий і потім примерзлий сніг перетвориться на лід, який прибрати зі скла буде набагато складніше.

Як правильно очистити автомобіль від снігу: корисні лайфхаки для автомобілістівРаніше ми повідомляли 5 лайфхаків, які допоможуть автомобілісту впоратися із зимовими холодами. Ми зібрали прості і дієві поради, які полегшать життя автомобілістів в зимові холоди.

Також нагадаємо, що потрібно знати водієві, щоб оживити машину в мороз. Корисні поради, які полегшать запуск двигуна при низьких температурах.

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