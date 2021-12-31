Що робити, коли авто застрягло у снігу: дієві методи

Під час зимової поїздки доведеться мати лопату на випадок, якщо доведеться викопувати машину зі снігу. Зокрема, щоб не потрапити до "снігового полону" зазвичай вистачає нової зимової гуми або повного приводу.

Так, вибратися зі снігу допоможе буксирний трос, яким слід обернути колеса. Однак, якщо його немає, то можна використати домкрат.

Потрібно встановлювати домкрат тільки на тверду поверхню або поставити запаску під нього. Коли піднімете машину, то засипте яму гілками та камінням.

Окрім того, якщо і домкрата немає, то доведеться використовувати тільки те, що є в машині. Наприклад, це можуть бути мішки з сипучими матеріалами. Вони допоможуть покращити зчеплення з дорогою, якщо покласти їх під колеса.

Також, в крайньому разі доведеться користуватися автомобільними килимками для ніг. Їх потрібно постелити провідними колесами.

Як виїхати зі снігу (freepik)

Машину також можна розштовхати. Для початку потрібно вирівняти кермо, щоб колеса стояли прямо, потім трохи натискаємо на педаль газу, намагаючись подати машину вперед, коли машина починає відкочуватися назад швидко включаємо задню передачу і знову легенько тиснемо на газ.

Якщо і при русі прямо, і при русі назад ваша машина з місця не рушає (навіть на міліметр), а просто шліфує сніг, поверніть колеса трохи вбік і спробуйте знову. Проводите такі дії до тих пір, поки не визначитеся з напрямом можливого виїзду.