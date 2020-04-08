Лікарі назвали ознаки того, що ви вже перехворіли коронавірусом

Коронавірус 2020 (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус часто виражається незначними симптомами, через що багато людей не звертаються до лікаря

Коронавірус може проявлятися безсимптомно або ж за своїми ознаками бути схожим на сезонну ГРВІ. Тому людей, які вже перехворіли COVID-19 може бути набагато більше, ніж каже офіційна статистика. Деякі специфічні симптоми здатні вказати, що ви вже перенесли коронавірус. Що про них відомо - читайте в матеріалі Styler.

Так, за даними вчених з Оксфордського університету, існує п'ять "легких" симптомів (не температура, сухий кашель та озноб), які можуть говорити про те, що це коронавірус.

Втрата нюху

Одним з найпоширеніших симптомів є втрата нюху. Ці дані підтвердили, як зарубіжні, так і українські фахівці. Як з'ясували вчені, деякі клітини в носі містять білки, по яких штам SARS-CoV-2 і б'є в першу чергу. Саме так інфекція проникає в організм. Такі люди стають "відмінними" рознощиками інфекції, бо часто не розуміють, що хворі.

Біль у животі

У деяких пацієнтів біль у животі може бути самостійним симптомом. Але іноді вона може означати розвиток пневмонії в нижніх частках легень. Тому до такого симптому треба поставитися уважно.

Діарея

Такий симптом був виявлений за результатами досліджень китайськими вченими. Так, в Ухані у половини з перших 204 обстежених пацієнтів був виявлений такий симптом.

Кон'юнктивіт

У деяких пацієнтів з COVID-19 проявлявся легкий фолікулярний кон'юнктивіт. Він може виражатися в налитих кров'ю очах, печінні в області очей, скупченні гною, який прилипає до вій, свербінні в очах.

Втома

Почуття надзвичайно сильної втоми також може бути симптомом коронавіруса. Варто звернути увагу на цей симптом, якщо це почуття не є наслідком перевтоми.

Зазначимо, що раніше доктор Комаровський не виключив, що коронавірусом можна перехворіти не знаючи про це. Він порекомендував тим, хто хоче переконатися, здати аналізи на антитіла до вірусу, але зробити це краще, коли закінчиться пік пандемії.

Ми також писали, що вчені зробили значний прорив у винаході ліків від коронавіруса.