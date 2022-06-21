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Обов'язково зробіть це одразу після покупки орхідеї (інструкція)

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Вівторок 21 червня 2022 12:25
Обов'язково зробіть це одразу після покупки орхідеї (інструкція) Фото: Обов'язково зробіть це одразу після покупки орхідеї (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Орхідея - екзотична квітка, яка стала вже звичної для українців. Проте вони можуть бути примхливими, хворіти і гинути. Саме тому треба знати багато нюансів по догляду за красунею.

Як поводитися з орхідеєю після покупки - дивіться в матеріалі Styler нижче.

Шийку рослини (там де листя переходить в коріння) треба обробити захисним препаратом типу Фундазол.

Річ у тім, що квітка з магазину може бути інфікована хворобами. Коли ви принесете її додому, листя може почати жовтіти і навіть покриватися коричневими плямами.

Якщо цього не зробити, орхідея може з часом загинути.

Небезпечна хвороба орхідей

Коричнева бактеріальна "мокра" гниль може сильно нашкодити нашому квітнику. Від неї листя квітки може покриватися плямами.

Добре себе зарекомендували такі препарати, як фітобактеріоміцин, стрептоміцин, тетрациклін, хлорамфенікол, міоміцин. Ці ліки для квітки можна купити у звичайній аптеці.

Треба пам'ятати, що препарати сильні і можуть бути побічні ефекти.

Важливо не допустити обпікання коренів - квітку треба завчасно зволожити, а також притримуватися дозування.

Гарно себе показали також препарати на основі оксиду хлору.

Раніше ми писали, як вдома можна виростити орхідею ваніль. Виявилося, що це не тільки спеція, а й гарна квітка.

Також повідомлялося про дешевий аптечний засіб, з яким орхідея розквітатиме знову й знову.

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Орхидея
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