Основатель Facebook строит укрытие за 270 млн долларов на случай апокалипсиса: как оно выглядит (фото)

На Гавайях идет огромное строительство чего-то, о чем никому нельзя рассказывать. Охранники стоят у въездных ворот и патрулируют окрестные пляжи на квадроциклах. Пикапы заезжают и выезжают, возят строительные материалы и перевозят сотни рабочих.

Главный вход в резиденции Марка Цукерберга (фото: wired.com)

Журналистам удалось пообщаться с работниками стройки на условиях анонимности.

Закрытые данные свидетельствуют о том, что комплекс площадью примерно 56 655 квадратных метров будет включать подземный этаж площадью 465 квадратных метров и будет стоить более 270 миллионов долларов.

Сторожевая башня на пляже, примыкающем к собственности Цукерберга (фото: wired.com)

Однако журналисты добавляют, что эта стоимость может быть занижена.

Согласно планам частично завершенный комплекс состоит из более дюжины зданий с по крайней мере 30 спальнями и 30 ванными комнатами. Комплекс включает в себя два особняка, которые содержат несколько лифтов, офисы, конференц-залы и промышленную кухню.

В близлежащей лесной местности планируют создать сеть из 11 домиков на деревьях, соединенных веревочными мостами. Это позволит посетителям переходить от одного здания к другому, оставаясь на деревьях.

Здание с другой стороны главных особняков будет включать в себя тренажерный зал, бассейны, сауну, гидромассажную ванну, холодную ванну и теннисный корт.

Здания на территории Цукерберга можно увидеть вдали от главной дороги (фото: wired.com)

Судя по планам строительства, особняки будут соединены тоннелем. Он включает жилое пространство, механическую комнату и аварийный люк. Двери в подземном хранилище будут изготовлены из металла и залиты бетоном, как в бункерах и бомбоубежищах.

На территории комплекса будут производить пищу благодаря скотоводству и сельскому хозяйству.