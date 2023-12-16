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Засновник Facebook будує укриття за 270 млн доларів на випадок апокаліпсису: як воно виглядає (фото)

Марк Цукерберг з дружиною (фото: Getty Images)
Автор: Юлія Гаюк

Засновник Facebook Марк Цукерберг розпочав будувати величезне укриття посеред Тихого океану на випадок апокаліпсиса. Загальна вартість робіт сягне 270 мільйонів доларів. Укриття буде продуманим до дрібниць, навіть з урахуванням автономного забезпечення їжею.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на видання Wired.

На Гаваях триває величезне будівництво чогось, про що нікому не можна розповідати. Охоронці стоять біля в'їзних воріт і патрулюють навколишні пляжі на квадроциклах. Пікапи заїжджають і виїжджають, возять будівельні матеріали та перевозять сотні робітників.

Головний вхід до резиденцій Марка Цукерберга (фото: wired.com)

Журналістам вдалося поспілкуватися з працівниками будівництва на умовах анонімності.

Закриті дані свідчать про те що комплекс площею приблизно 56 655 метрів квадратних включатиме підземний поверх площею 465 квадратних метрів і коштуватиме понад 270 мільйонів доларів. 

Вартова вежа на пляжі, який примикає до власності Цукерберга (фото: wired.com)

Однак журналісти додають, що ця вартість може бути заниженою.

Згідно з планами частково завершений комплекс складається з понад дюжини будівель із принаймні 30 спальнями та 30 ванними кімнатами. Комплекс містить два особняки, які містять кілька ліфтів, офіси, конференц-зали та промислову кухню.

У прилеглій лісовій місцевості планують створити мережу з 11 будиночків на деревах, які будуть з'єднані мотузковими мостами. Це дозволить відвідувачам переходити від однієї будівлі до іншої, залишаючись на деревах.

Будівля з іншого боку головних особняків включатиме тренажерний зал, басейни, сауну, гідромасажну ванну, холодну ванну та тенісний корт. 

Будівлі на території Цукерберга можна побачити на відстані від головної дороги (фото: wired.com)

Судячи з планів будівництва, особняки будуть з'єднані тунелем. Він містить житловий простір, механічну кімнату та аварійний люк. Двері в підземному сховищі будуть виготовлені з металу та залиті бетоном, як у бункерах і бомбосховищах.

На території комплексу будуть виробляти їжа завдяки скотарству та сільському господарству.

Раніше ми розповідали про те, що Meta відключить можливість передачі повідомлень між Instagram та Facebook.

Дивіться також, яку нову резиденцію збудував собі диктатор Лукашенко.

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