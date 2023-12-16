Засновник Facebook будує укриття за 270 млн доларів на випадок апокаліпсису: як воно виглядає (фото)

На Гаваях триває величезне будівництво чогось, про що нікому не можна розповідати. Охоронці стоять біля в'їзних воріт і патрулюють навколишні пляжі на квадроциклах. Пікапи заїжджають і виїжджають, возять будівельні матеріали та перевозять сотні робітників.

Головний вхід до резиденцій Марка Цукерберга (фото: wired.com)

Журналістам вдалося поспілкуватися з працівниками будівництва на умовах анонімності.

Закриті дані свідчать про те що комплекс площею приблизно 56 655 метрів квадратних включатиме підземний поверх площею 465 квадратних метрів і коштуватиме понад 270 мільйонів доларів.

Вартова вежа на пляжі, який примикає до власності Цукерберга (фото: wired.com)

Однак журналісти додають, що ця вартість може бути заниженою.

Згідно з планами частково завершений комплекс складається з понад дюжини будівель із принаймні 30 спальнями та 30 ванними кімнатами. Комплекс містить два особняки, які містять кілька ліфтів, офіси, конференц-зали та промислову кухню.

У прилеглій лісовій місцевості планують створити мережу з 11 будиночків на деревах, які будуть з'єднані мотузковими мостами. Це дозволить відвідувачам переходити від однієї будівлі до іншої, залишаючись на деревах.

Будівля з іншого боку головних особняків включатиме тренажерний зал, басейни, сауну, гідромасажну ванну, холодну ванну та тенісний корт.

Будівлі на території Цукерберга можна побачити на відстані від головної дороги (фото: wired.com)

Судячи з планів будівництва, особняки будуть з'єднані тунелем. Він містить житловий простір, механічну кімнату та аварійний люк. Двері в підземному сховищі будуть виготовлені з металу та залиті бетоном, як у бункерах і бомбосховищах.

На території комплексу будуть виробляти їжа завдяки скотарству та сільському господарству.