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У засніжених Карпатах на схилі "засікли" сім'ю рідкісних лісових мешканців (фото)

Закарпаття, Неділя 17 січня 2021 12:38
У засніжених Карпатах на схилі "засікли" сім'ю рідкісних лісових мешканців (фото)
У Карпатах зняли стадо оленів на засніжених схилах (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

З приходом справжньої зими в Карпатах побільшало туристів. Відпочиваючі заходять у найвіддаленіші куточки лісу і підкорюють високі схили, щоб помилуватися неперевершеними краєвидами. Справжнім подарунком мандрівникам стала можливість спостерігати за великим стадом оленів, яке прогулювалося в глибині карпатських лісів.

Неймовірні фото оленів опублікував у групі "Тваринний світ України" у Facebook фотограф Мирон Марецький.

Знімки були зроблені 14 січня, і попри сутінки, на фото добре видно оленів. Вони спокійно ходили по засніженому лісі.

У засніжених Карпатах на схилі &quot;засікли&quot; сім'ю рідкісних лісових мешканців (фото)

У засніжених Карпатах на схилі &quot;засікли&quot; сім'ю рідкісних лісових мешканців (фото)

У засніжених Карпатах на схилі &quot;засікли&quot; сім'ю рідкісних лісових мешканців (фото)

У засніжених Карпатах на схилі &quot;засікли&quot; сім'ю рідкісних лісових мешканців (фото)

В Карпатах зняли стадо оленів (фото: facebook.com/varynnyy.svit.ukrayiny)

Як відомо, один самець оленя живе з багатьма самками. Вбивство оленів в Україні суворо заборонено. Полювання на оленів окремих видів дозволяється під час сезону полювання.

Як ми раніше писали, у Запорізькій області в селі Біленьке невідома істота тримає в страху всіх місцевих жителів. Річ у тому, що вночі відбуваються напади на домашніх тварин.

Також ми повідомляли, що у Чорнобилі побачили коней Пржевальського. Це останній вид диких коней, які були практично винищені у 20 столітті, що залишився.

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