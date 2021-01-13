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Під Запоріжжям орудує загадкова істота, яка пожирає домашніх тварин

Запоріжжя, Середа 13 січня 2021 13:57
Під Запоріжжям орудує загадкова істота, яка пожирає домашніх тварин
Під Запоріжжям звір нападає на тварин (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Запорізькій області в селі Біленьке невідома істота тримає в страху всіх місцевих жителів. Річ у тому, що вночі відбуваються напади на домашніх тварин. Селяни кажуть, що її манери дуже незвичайні, вона не забирає здобич, і навіть не ласує нею.

Як повідомляється в сюжеті ТСН, від істоти не допомагають ні залізні клітки, ні міцні ланцюги. Іван показує на відео клітки з тваринами, які постраждали від нападу невідомого звіра. Можна побачити, що замки і клітини повністю розтрощені. Селянин розповів, що ще два тижні тому у нього було 20 кролів. Сьогодні ж він знайшов всіх з відкушеними головами.

Невідома істота тероризує село вже близько тижня. Селяни спочатку думали, що це чупакабра, але досі не впевнені в цьому,

Інший житель села також розповідає про наскок невідомого звіра. Він показує клітки з кроликами і їх мертві тіла. Таємнича тварина просто перегризла їм горлянки і зникла.

Люди вже просто бояться за свої життя, кажуть, що такого в їхньому селі ще ніколи не було.

Під Запоріжжям невідомий звір нападає на домашніх тварин

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