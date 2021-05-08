Дружина Лещенка 9 травня виступить у нічному клубі Москви

Дружина екс-нардепа Сергія Лещенка, який входить до наглядової ради "Укрзалізниці", Анастасія Топольська (DJ Nastia) виступить сьогодні в популярному московському нічному "Мутабор".

Про це йдеться в анонсі події на сторінці в Instagram.

Як повідомляється, DJ Nastia зіграє в новому образі - під псевдонімом SHEIS.

"SHEIS-альтер его знаменитої Dj Nastia. Ідея народилася після відвідин нею VESELKA: коли вона вперше туди потрапила, дух свободи самовираження захопив її настільки, що вже на наступному івенті в лайнапі Веселки з'явилося загадкове ім'я SHEIS.

Відмінна риса аліаса не тільки в карколомних нарядах, але і в музичному контексті: більш відв'язному, зухвалому і жорсткому. У новому амплуа вона виступала всього двічі: на VESELKA і в клубі без назви "∄", що став вже культовим місцем Києва і бажаною майданчиком для багатьох світових артистів.

"Якщо говорити про саму Анастасію Топольську, то до світового локдауну сама гастролююча українська ді-джей, під час карантину не сиділа на місці і за останній рік встигла запустити новий техно-лейбл NECHTO, зняти серію стрімів в знакових точках України від Чорнобиля до Карпат "Scary Beautiful" і спробувати себе в ролі інтерв'юера для авторського шоу про електронну сцену "True Talk", - йдеться в анонсі заходу.

Захід розпочнеться сьогодні о 23: 00 і триватиме протягом усього 9 травня (в цілому - 33 години).

На його сторінці в Facebook зазначено, що організаторами є квір-об'єднання Popoff Kitchen (Москва) і Veselka (Київ).

Захід присвячено секс-позитивності, свободі та повазі людей один до одного. "Расизм, сексизм, гомофобія, фетшеймінг на фестивалі заборонені", - вказують організатори.

Ціна квитка на фестиваль - 1800 рублів (близько 700 гривень). На момент публікації матеріалу Топольська не анонсувала у себе в Facebook виступ в Москві.