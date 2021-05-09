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У Раді відреагували на виступ дружини члена наглядової ради УЗ в Москві

Новость на русском → Київ, Неділя 09 травня 2021 11:40
У Раді відреагували на виступ дружини члена наглядової ради УЗ в Москві Фото: Валентин Наливайченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Гастролі в Москві дружини члена наглядової ради "Укрзалізниці" Сергія Лещенка - недопустимі. Ця ситуація має бути розслідувана правоохоронними органами.

Про це заявив народний депутат Валентин Наливайченко у Facebook.

"Аморально, коли українські артисти розважають публіку в Москві у той час, як Росія веде кровопролитну війну проти України", - написав нардеп.

Водночас він заявив, що це не перша поїздка дружини Лещенка на концерти у Москву. Також він стверджує, що вона часто їздить у анексований Росією Крим.

"За моїми даними, Настя Топольська по кілька разів на рік відвідує окупований Росією Крим. Зокрема, 23 та 27 лютого 2019 року вона перетинала пункт пропуску Чонгар. Повторна поїздка до окупованого Криму дружини Лещенка відбулася 20-24 вересня 2019 року", - вказав Наливайченко.

На його думку, відвідини тимчасово окупованої Росією території України під час війни мають бути ретельно розслідувані компетентними правоохоронними органами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 8-9 травня Анастасія Топольська буде виступати у московському клубі "Мутабор".

Раніше Тимчасова слідча комісія по УЗ, яку створила Верховна рада, визнала незадовільною роботу наглядової ради, членом якої є Сергій Лещенко.

Як відомо, УЗ у 2020 році отримала 11,9 млрд чистих збитків.

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